Juve, sogno Lewandowski: pronta l’offerta per il dopo Vlahović

Aspetta un rinnovo che lo convinca economicamente e si fanno insistenti anche le voci del Milan e di alcune società americane per il suo cartellino.

Il nome di Lewandowski per portare qualità in avanti

Mentre in campo la Juventus gioca per entrare in Champions League la Società bianconera lavora in vista del mercato estivo. Obiettivo? Un grande attaccante che sostituisca Vlahovic. D’altra parte, è stato proprio Spalletti sin dal primo giorno del suo arrivo alla Continassa a cercare di spronare la Dirigenza affinché portasse in maglia bianconera un goleador di alto livello. Il serbo lo è ma quest'anno è stato un anno difficile per tanti motivi e non sembra poter rimanere. E questo nome potrebbe essere quello di Robert Lewandowski, il trentasettenne attaccante polacco stella del Barcellona che ha scritto pagine importanti nella storia del Bayern Monaco (238 gol) e della Nazionale Polacca (con quasi 90 gol).

Sta lasciando il segno anche nel Barcellona

In realtà il suo nome è già storia anche del Barcellona: dal 2022 ad oggi ha “bucato” i portieri avversari per più di 80 volte. Anche gli scommettitori hanno sempre puntato su di lui, tanti sono i siti internet internazionali che presentano quote molto importanti sia del Barcellone, delle sue segnature e delle restanti partite. Gli esempi? Molti ovviamente tra cui https://oddsscanner.com/it che potrete scoprire e su cui potrete effettuare le varie tipologie di scommesse con soluzioni e combinazioni di giocate davvero importanti.

Anche il Milan sulle tracce del polacco

La Juve spera nel sì del giocatore il quale però non ha ancora sciolto le riserve per il suo futuro. La carta d’identità non è un aspetto da sottovalutare ma questo tipo di giocatori possono garantire un alto rendimento anche se non si tratta più di atleti all’esordio. Per retare in Italia e nel breve periodo si può fare riferimento a Modric che ha letteralmente tenuto il Milan in gioco per l’ingresso nell’Europa che conta. Proprio il Milan che però sta vivendo un finale di stagione tribolato sembra essere entrato nella corsa a Lewandowski. Chi la spunterà? Davvero il polacco calcherà il prossimo anno i campi della Serie A?

Per Lewandowski offerte anche dall’America ma il futuro è ancora in Europa

Fonti vicine al giocatore affermano che la proposta contrattuale di rinnovo che gli ha proposto il Barcellona al momento sembrerebbe non soddisfare lui e il suo entourage anche se Lewandowski ha dato priorità nella scelta proprio ai Blaugrana. Sono giorni importati per capire che cosa succederà, nelle prossime settimane è anche previsto un incontro con Flick per capire quale potrebbe essere lo spazio nella prossima stagione se dovesse accettare di rimanere. È forte anche il richiamo del calcio americano con offerte importanti ma sembra che il futuro del giocatore sia comunque in Europa.

Sarà davvero lui a guidare l’attacco bianconero?

La Juve attende e lotta per entrare in Champions, Spalletti vuole un grande attaccante dopo Vlahovic, i tifosi sognano un bomber. Quando il nome è quello di Robert Lewandowski l’età passa in secondo piano tanta è la qualità e lo storico di un campione del genere.

Lewandowski pode ser a peça que falta na Juventus?

Mesmo aos 37 anos, Robert Lewandowski continua sendo sinônimo de gols, experiência e mentalidade vencedora. A Juventus sabe que a próxima temporada exigirá um salto de qualidade ofensiva, especialmente diante da possível saída de Vlahovic, e vê no polonês um nome capaz de recolocar o clube entre os protagonistas da Europa. No entanto, a disputa promete ser intensa: Milan, clubes da MLS e o próprio Barcelona seguem atentos ao futuro do atacante.

Nas próximas semanas, as conversas entre Lewandowski e o Barcelona devem definir os rumos dessa negociação. Enquanto isso, os torcedores da Juve seguem sonhando com a chegada de um dos maiores centroavantes da última década. Caso o acordo aconteça, a Serie A ganharia mais uma estrela internacional e os bianconeri poderiam encontrar o líder ideal para comandar o ataque em busca de títulos e do retorno definitivo ao topo do futebol europeu.













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