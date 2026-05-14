Verso il Salone del libro con Gtt: potenziamento dei servizi e assistenza in stazione

In occasione dell’evento l’impegno dell’azienda per garantire ai visitatori un’esperienza di viaggio fluida, sicura e confortevole

METRO E LINEA 18

Oggi, domenica 17 e lunedì 18 l’orario della metro sarà prolungato fino alle ore 24.00, venerdì 15 e sabato 16 fino all’1.00. Nelle giornate di sabato e domenica la frequenza dei passaggi sarà potenziata del 30% circa.

Squadre dedicate coordineranno i flussi dei visitatori, con particolare attenzione alla stazione Lingotto, per regolare l’affluenza e favorire un accesso fluido e ordinato ai treni. Un impegno necessario visti i grandi numeri dell’evento: nel 2025, infatti, la metropolitana di Torino ha registrato oltre 800.000 accessi complessivi nei giorni del Salone.

La linea 18 verrà intensificata con passaggi aggiuntivi per tutta la durata dell’evento.

VENDITE, ASSISTENZA E PUNTI INFORMATIVI

Infopoint. Le stazioni maggiormente interessate dall’evento - Porta Nuova, Lingotto e Italia 61 - saranno presidiate con postazioni Infopoint dedicate. Gli Assistenti alla Clientela supporteranno la vendita dei titoli di viaggio, offriranno assistenza ai passeggeri e interverranno per snellire eventuali code alle emettitrici automatiche (TVM). Il servizio verrà effettuato tutti i giorni dalle 9.00 a copertura dell’orario del Salone.

Stand. GTT sarà presente anche all’interno degli spazi del Salone con uno stand informativo per l’acquisto dei biglietti e la distribuzione di materiali informativi. Oltre a ricevere assistenza, i visitatori del Salone potranno cimentarsi in un gioco interattivo sull’ ecosostenibilità e ricevere un gadget personalizzato.

Come ogni anno, quindi, GTT rinnova il suo impegno a fianco del Salone Internazionale del Libro. Oltre al lavoro svolto quotidianamente al servizio dei cittadini, l’azienda mette in campo la propria infrastruttura e il personale per rendere Torino sempre più accessibile e connessa in occasione dei suoi grandi appuntamenti internazionali.