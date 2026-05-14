Roberto Baggio, Mara Venier, Barbascura tra gli imperdibili della prima giornata del Salone del Libro 2026

Salone del Libro, edizione numero 38, si parte oggi.

Oggi il primo giorno della kermesse che chiamerà oltre 1200 marchi editoriali al Lingotto Fiere fino a lunedì 18 maggio. Attesi nella giornata di oggi, venerdì e lunedì la maggioranza degli oltre 26 mila studentesse e studenti da scuole da tutta l'Italia.

L'inaugurazione con la direttrice Annalena Benini e le autorità tra cui il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si svolgerà oggi alle 11.30 all'Auditorium Agnelli. Alle 14 Zadie Smith terrà la lectio inaugurale del Salone del Libro 2026. Tra gli ospiti attesi nella prima giornata, Roberto Baggio, Mara Venier, Paolo Kessisoglu, Barbascura, Licia Colò.

Ecco gli imperdibili di oggi:

Programma generale

ore 10.30 - 11.30, Sala Granata | Licia Colò

ore 11.00 - 12.00, Sala Oro | Winnie the Pooh. Festeggiamo i 100 anni dell'amato orsetto!

ore 12.00 - 13.00, Sala Olimpica | Stefania Belmondo

ore 12.30 - 13.30, Sala Oro | Geronimo Stilton

ore 14.00 - 15.00, Sala Oro | Zadie Smith, lectio inaugurale del Salone del Libro 2026

ore 14.30 - 15.30, Sala Azzurra | Lorenzo Clemente e Yuri Tuci, con Andrea Antonello, Franco Antonello, Giulio Golia, Sauro Pellerucci e Mara Venier

ore 15.15 - 16.15, Sala Viola | Gustavo Zagrebelsky

ore 15.30 - 16.30, Sala Oro | Gianrico Carofiglio,

ore 15.30 - 16.30, Sala Olimpica | Stefania Belmondo

ore 15.45 - 16.45, Sala Azzurra | Petros Markaris

ore 15.45 - 16.45, Sala Rossa | Massimo Cacciari e Roberto Esposito

ore 17.00 - 18.00, Sala Oro | Roberto Baggio

ore 17.00 - 18.00, Sala Azzurra | Federico Rampini

ore 17.30 - 18.30, Sala Viola | Paolo Kessisoglu

ore 18.15 - 19.15, Sala Viola | Luca Bianchini

ore 18.30 - 19.30, Sala Blu | Cathy La Torre

ore 19.00 - 20.00, Auditorium | Alessandro Baricco in Notte eretica con Orchestra Canova e Intende Voci Ensemble, con Enrico Saverio Pagano

Programma nelle nove sezioni



ore 16.45 - 17.45, Arena Bookstock | Erin Doom presenta Karim B. in Romance: Senza limiti - SEZIONE ROMANCE

ore 18.30 - 19.30, Sala Oro | Luciana Littizzetto dialoga con Katia Follesa e Angelo Pintus in Leggerezza: la comicità nei monologhi della Stand Up Comedy - SEZIONE LEGGEREZZA

Programma Bookstock

ore 10.30 - 11.30, Arena Bookstock | Gianrico Carofiglio