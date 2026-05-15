Sulla Spina di via Stradella è tutto pronto per il ritorno della “Signora in Bianco”

In occasione della Festa dei Vicini, in programma il prossimo 23 maggio 2026, la Spina Reale di via Stradella si prepara ad accogliere e ad abbracciare nuovamente la “Signora in Bianco”, opera dell’artista Rodolfo Marasciuolo. L’installazione, vandalizzata da ignoti lo scorso aprile, tornerà al suo posto all’interno dell’aiuola del cittadino, lungo via Cesalpino, ripristinando la sua presenza nello spazio pubblico e diventando nuovamente punto di riferimento visivo e simbolico per le famiglie del quartiere Madonna di Campagna.

L’inaugurazione con l’artista

La nuova collocazione dell’opera sarà svelata ufficialmente prima dell’avvio della serata, alla presenza dell’autore e - fra gli altri - del comitato “Quelli della Spina di via Stradella”. Un momento pensato per restituire alla cittadinanza non solo l’opera, ma anche il significato del suo ritorno: un gesto di valorizzazione dell’arte come elemento di identità e relazione con il territorio.

La Signora in Bianco, realizzata in rete metallica riciclata, raffigura un’elegante figura seduta su una panchina con una tazzina di caffè in mano. Da settembre 2024 è un punto di riferimento per residenti e passanti. L’appuntamento è fissato per le 19 del 23 maggio sulla Spina di via Stradella.



