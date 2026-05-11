Altro raid al centro d’incontro Stampalia, cannibalizzato il tetto dell’edificio [FOTO]

Raid al centro di piazza Stampalia: non è la prima volta

Ancora un furto al centro d’incontro di piazza Stampalia. In poco più di quindici giorni la struttura è stata colpita per la seconda volta, con danni pesanti soprattutto al tetto, già interessato nei mesi scorsi da lavori di sistemazione e ora nuovamente compromesso.

Situazione complicata

Una situazione che non può non preoccupare residenti, associazioni e frequentatori del centro, utilizzato quotidianamente da numerosi anziani del quartiere Madonna di Campagna. Con l’arrivo dei primi temporali estivi, infatti, il rischio è che le infiltrazioni e i danni strutturali possano aggravarsi ulteriormente, rendendo sempre più difficile l’utilizzo degli spazi.

A lanciare l’allarme è il vicepresidente della Circoscrizione 5, Antonio Cuzzilla, che parla di una situazione ormai “insostenibile”. Secondo Cuzzilla, non si tratta più di semplici atti vandalici isolati, ma di un vero e proprio progressivo smantellamento della struttura, senza che siano mai arrivati interventi straordinari per garantire sicurezza ai fruitori.

Gli ultimi lavori

Negli ultimi mesi la Circoscrizione 5 aveva avviato alcuni interventi per rilanciare il centro, nonostante le risorse limitate. Tra questi, lavori di tinteggiatura attesi da anni e un bando di concessione rivolto alle associazioni del territorio, con l’obiettivo di aumentare la partecipazione e ampliare le attività sociali ospitate nella struttura.

Ma dopo l’ennesimo furto, secondo il vicepresidente, non è più sufficiente intervenire soltanto per riparare i danni. La richiesta è quella di adottare misure immediate di prevenzione e sicurezza, come sistemi di videosorveglianza, servizi di vigilanza e interventi strutturali capaci di impedire l’accesso al tetto dell’edificio.

“Senza interventi urgenti - conclude Cuzzilla -, i nostri pensionati rischiando di trovarsi a giocare a carte con l’ombrello in mano”.