Nuova ondata di cantieri in arrivo: lavori su via Tripoli, corso Moncalieri e piazza Baldissera

Nuovi interventi di manutenzione stradale interesseranno nei prossimi giorni alcune delle principali arterie di Torino, con cantieri su via Tripoli, corso Moncalieri e modifiche alla viabilità in piazza Baldissera. Ma andiamo per ordine

Piazza Baldissera

Lunedì 11 maggio, dalle 9.30 alle 13, sarà chiusa al traffico la rotatoria di piazza Baldissera all’intersezione con corso Mortara. La chiusura si rende necessaria per consentire le asfaltature definitive del nodo viabile e il collegamento tra la nuova pavimentazione e la carreggiata esistente, in vista della futura viabilità con sistema semaforizzato. Durante l’intervento i veicoli saranno deviati su via Livorno e sono previste modifiche temporanee anche per il trasporto pubblico.

Lavori in via Tripoli

Sempre da lunedì, salvo condizioni meteo avverse, partiranno i lavori di rifacimento dell’asfalto in via Tripoli nel tratto tra largo Tirreno e piazza Santa Rita. Il cantiere sarà suddiviso in fasi e dovrà concludersi entro il 20 maggio, in tempo per la festa di via. Prevista la riduzione della carreggiata, divieti di sosta e possibili rallentamenti, mentre il trasporto pubblico non subirà deviazioni strutturali.

Corso Moncalieri

Da mercoledì 13 maggio prenderanno invece il via i lavori in corso Moncalieri, nel tratto tra ponte Isabella-viale San Vito e via Febo. L’intervento prevede l’ampliamento del marciapiede lato est fino all’ingresso del parco Leopardi e il rifacimento del manto stradale. Per tutta la durata del cantiere la carreggiata sarà ridotta da quattro a due corsie, con divieti di sosta e chiusura del marciapiede lato collina.

I lavori rientrano nel piano straordinario di manutenzione del suolo pubblico “Torino Cambia – Spazi che uniscono”, che prevede oltre 140 cantieri in città nei prossimi 18 mesi per un investimento complessivo di 32 milioni di euro sostenuto da Fondazione Crt.

L’amministrazione invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e, dove possibile, a utilizzare percorsi alternativi per limitare i disagi alla circolazione.