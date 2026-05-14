Aief festeggia 5 anni al Castello di Lucento, inaugurata la fattoria con i mini pony

Una giornata di festa al Castello di Lucento per celebrare i cinque anni di attività della Fondazione Aief. L’evento è stato molto più di un anniversario: un momento collettivo che ha riunito famiglie, istituzioni, volontari e associazioni attorno a laboratori, giochi, musica e attività per i più piccoli. All'evento il presidente, Tommaso Varaldo, e il sindaco della città di Torino, Stefano Lo Russo.

Un evento tra laboratori e attività

Nel corso della giornata si sono alternati momenti ludici e iniziative educative, con laboratori per bambini, attività creative e performance musicali. Un contesto pensato per raccontare il lavoro quotidiano della Fondazione, che si concentra su fragilità sociali, percorsi di accompagnamento e inclusione di minori e famiglie.

Secondo gli organizzatori, l’iniziativa ha rappresentato un’occasione per valorizzare il lavoro svolto sul territorio e rafforzare la rete di collaborazione tra enti, istituzioni e realtà associative.

Inaugurata la fattoria con i mini pony

Uno dei momenti centrali della giornata è stata l’inaugurazione della nuova fattoria con i mini pony all’interno del Castello di Lucento. Uno spazio pensato per attività didattiche e riabilitative rivolte a bambini e ragazzi, dove il contatto con gli animali diventa strumento educativo e di crescita personale.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di progettazione educativa che punta a utilizzare la relazione con gli animali come supporto allo sviluppo dell’autonomia, della cura e delle competenze relazionali.

Presentato “Ammira Festival 2026”

Durante l’evento è stato annunciato anche “Ammira Festival 2026”, il nuovo programma di iniziative culturali e sociali che coinvolgerà i quartieri di Mirafiori e Lucento con oltre cinquanta appuntamenti.

Il progetto, sostenuto da Fondazione Sviluppo e Crescita Crt, prevede attività dedicate alla cultura, all’ascolto, alla partecipazione e alla rigenerazione delle comunità locali, con un calendario diffuso che accompagnerà il territorio nel corso del prossimo anno.