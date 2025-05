Giallo a Giaveno per la morte di Germano Giaj Levra con la testa fracassata: interrogati i figli

È giallo a Giaveno per la morte di Germano Giaj Levra. Molto noto nel paese della bassa Valsusa per la sua ex attività di assicuratore, l'uomo di 91 anni era vedovo e viveva con i tre figli al secondo piano di un'abitazione in piazza Molines.

La storia

Tutto inizia ieri, quando il pensionato viene portato all'ospedale di Rivoli, dove viene dichiarato morto poco dopo. A chiamare il 112 uno dei figli, che agli operatori aveva raccontato al telefono che il padre era caduto e si era fatto male.

Le indagini

Una ricostruzione che fin da subito non ha convinto il medico del nosocomio. I segni sulla testa di Germano Giaj Levra non apparivano infatti compatibili con una morte naturale o una caduta: l'ipotesi è che il 91enne potesse essere stato colpito con un corpo contundente.

Da lì sono scattate le indagini dei Carabinieri, coordinate dal pm Davide Pretti, che fino a tarda notte ha interrogato i tre figli per capire cosa sia successo: le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti.