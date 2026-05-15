Ci siamo! Tutto pronto a Carmagnola per Bricks & Friends, mattoncini Lego superstar

Astronavi, galeoni dei pirati e vere e proprie città, poi un’esposizione di modelli unici dedicati alla Formula 1. Queste e tante altre proposte vi aspettano al festival solidale Bricks & Friends, dedicato al mondo dei mattoncini Lego in programma a Carmagnola sabato 16 (dalle 14.30 alle 20) e domenica 17 maggio, (dalle 10 alle 18.30).

Si tratta di un evento pensato per bambini e adulti. L’obiettivo è stupire, ma anche mettere alla prova la propria inventiva, per passare il tempo con la famiglia o con i propri amici e per sognare e divertirsi.

Un festival che mette al centro le persone, insieme ai mattoncini, organizzato da Piemonte Bricks LUG, in collaborazione con la Città di Carmagnola e la Proloco Carmagnola, con il contributo importante di un gruppo di giovani volontari Bricks & Friends carmagnolesi co-ideatori dell’evento, il sostegno del Consiglio regionale del Piemonte e con il patrocinio di Regione Piemonte, Città metropolitana di Torino e Camera di commercio di Torino, e grazie all'importante supporto di generosi sponsor.

La formula è collaudata e punta a superare il grande successo dello scorso anno, con oltre 25mila visitatori, confermandosi tra gli appuntamenti più rilevanti in Piemonte per varietà di contenuti, accessibilità e forte vocazione inclusiva.

Saranno presenti più di 100 espositori provenienti da diverse regioni italiane e anche dall’estero, che porteranno in città centinaia di opere su oltre 2mila mq distribuiti in sei location del centro, tra diorami, installazioni e aree interattive.

Accanto ai giganteschi diorami, dettagliate riproduzioni di mondi in miniatura realizzate da grandi collezionisti e costruttori Lego, i visitatori possono vivere diverse esperienze, tra cui vedere da vicino una vera Ferrari 308 GTS – celebre per la serie tv Magnum P.I. – e un’esposizione di modelli unici dedicati alla Formula 1, tra cui le opere di Luca Rusconi (alias Rosco PC), appassionato di mattoncini scomparso lo scorso anno.

Non mancherà l’area di gioco libero, perfetta per dare sfogo alla fantasia di tutti i partecipanti grandi e piccini. I bambini possono divertirsi in un laboratorio creativo, assemblando le proprie costruzioni.

Il festival rinnova anche il suo impegno benefico e all’inclusione, con laboratori e attività a cura di Io Mi Slego, realtà attiva a livello nazionale con proposte rivolte anche a bambini e ragazzi con disabilità o fragilità cognitive, e a iniziative di solidarietà con una raccolta fondi a favore di UGI - Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini e dell’associazione Le Cuffie Colorate. Tornano anche i laboratori di robotica di Arduino Lab. - officina didattica con “Missione Robot”: i bambini costruiranno e programmeranno un piccolo assistente capace di svolgere semplici azioni, imparando divertendosi

Vuoi esporre la tua creazione? Allora partecipate al concorso “Costruttori del Domani”. Un’occasione per mettersi in gioco, dare spazio alla fantasia e condividere la propria passione per i mattoncini. È aperto a tutti, senza limiti di età, con categorie suddivise per età, a tema libero e per opere di fantasia realizzate con parti originali Lego (non sono ammessi set ufficiali). Consegna delle opere sabato 16 maggio, dalle 11 alle 18, presso il desk dedicato nel Salone Antichi Bastioni (Piazza Antichi Bastioni). La premiazione si svolgerà domenica 17 maggio e le creazioni resteranno esposte fino al momento della premiazione. La partecipazione è gratuita

Per partecipare ai laboratori di Io Mi Slego e Arduino Lab, e per il concorso “Costruttori del Domani” è richiesta la prenotazione su linktr.ee/piemontebricks_eventi.

Insomma, il menù è bello ricco e promette di fare felici tutti gli appassionati di mattoncini. Sì, perché i Lego, oltre a essere un gioco, sono diventati una vera e propria forma d’arte. L’esposizione Bricks & Friends ci offre l’opportunità di ammirare creazioni straordinarie e di immergerci in mondi fantastici: quale sarà il vostro diorama preferito?