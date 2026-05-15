Schlein torna al Salone del Libro: incontro con Lo Russo e faccia a faccia con Sanders

Schlein torna al Salone: incontro con Lo Russo e faccia a faccia con Sanders

Il ritorno di Elly Schlein al Salone Internazionale del Libro riporta la politica tra gli stand della principale manifestazione culturale italiana. La segretaria del Pd è tornata a Torino dopo la presenza dello scorso anno, quando aveva incontrato il leader della Cgil Maurizio Landini, partecipando anche in questa edizione agli appuntamenti del Salone tra incontri e confronti politici.

Il saluto con il sindaco Lo Russo

Appena entrata negli spazi della manifestazione, Schlein si è fermata sotto la storica Torre dei Libri, simbolo del Salone del Libro, dove ha posato per la tradizionale foto di rito insieme al sindaco di Torino Stefano Lo Russo.

"È un piacere ritornare qui, un appuntamento importante non solo sul piano nazionale, ma anche nello scenario europeo", ha dichiarato Schlein, sottolineando come la manifestazione rappresenti un luogo dove "passano cultura, lettura e la costruzione di un futuro migliore".

L'incontro con Bernie Sanders

Nel corso della visita, la leader dem ha anche spiegato che l'incontro con Bernie Sanders si svolgerà direttamente oggi nel capoluogo piemontese, in forma privata. Domani, infatti, Schlein sarà impegnata in Toscana per altri appuntamenti elettorali e non potrà quindi incontrarlo successivamente. Al suo posto arriverà invece all'ombra della mole il segretario nazionale del pd Stefano bonaccia che partecipera ad un incontro il 16 maggio all'Hiroshima dove si confronterà con amministratori e parlamentari sul tema sicurezza.

Tra i momenti più salienti del pomeriggio di Schlein il confronto con il sindaco Lo Russo. Il primo cittadino ha ribadito il ruolo centrale della manifestazione per Torino: "Un appuntamento importante per i contenuti e per l'occasione che crea", spiegando come la città sia "completamente concentrata affinché il Salone del Libro funzioni bene".

Il ruolo centrale del Salone del Libro

Lo Russo ha inoltre confermato la volontà di mantenere l'attuale organizzazione della manifestazione, senza modificare l'impostazione dell'attuale governance che in queste ultime edizioni ha consolidato il Salone come uno degli eventi culturali più importanti del panorama italiano ed europeo.