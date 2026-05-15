Salone del Libro preso d’assalto (dagli incontri ai bagni) anche nella seconda giornata

Seconda giornata di Salone del Libro. Dopo il boom di ingressi degli studenti di ieri, il secondo giorno è stato preso d’assalto anche dal pubblico adulto. In migliaia sin dalle prime ore del mattino hanno affollato i corridoi del Lingotto Fiere e dell’Oval.

Il maltempo non frena i visitatori

Lunghe code non solo per gli incontri con gli ospiti ma, anche per gli stand di librerie ed editori. Il maltempo non ha fermato le migliaia di appassionati della kermesse, arrivati sin dalle 10, orario di apertura del Salone, con picchi fin nel pomeriggio. Presi d’assalto come sempre i bagni che ogni anno richiedono l’aggiunta di quelli temporanei da parte dell’organizzazione passando da 53 a 115.

Tra gli incontri prenotatili con gli autori quelli presi d’assalto sono stati quelli con Alessandro Barbero, andati tutti sold out, ma anche quelli con Orietta Berti e Mara Maionchi, con Roberto Saviano, cui però si aggiungono quelli con Roberto Vecchioni, Nicolò Guarrera (in arte pieroad), Selene Calloni Williams, Concita De Gregorio, Patrizia Valduga, Cristiano Caccamo, Laura Chiossone, Matilde Gioli, Felicia Kingsley, Brunori Sas, Rula Jebreal e Pablo Trincia, Piergiorgio Odifreddi.