Passeggiata a 6 zampe e ‘Marenda Sinoira’ alla Fera d’le Capline di Pinasca

Un percorso con i cani, la rassegna e le dimostrazioni cinofile accompagneranno i 60 espositori previsti per la Fera d’le Capline di domenica 18 maggio a Pinasca. Novità di quest’anno la ‘Marenda Sinoira’, che va a sostituirsi alla ‘Mangia e Cammina’.

La manifestazione inizierà alle 8 con il mercato di artigiani e hobbisti. Alle 8,30 apriranno le iscrizioni per la passeggiata a 6 zampe e la rassegna cinofila, che si svolgerà all’interno del cortile della scuola primaria. Alle 9,30 partirà dalla sede delle Poste, in via Caduti per la Libertà 11, la camminata di un’ora e mezza per strade e sentieri di Pinasca, lungo un percorso di circa 5 chilometri con un dislivello totale di 190 metri: l’iniziativa è aperta a tutti, con o senza animali d’affezione. “Iscrivendosi entro venerdì 15 maggio, ci sarà la possibilità di portare per chi lo desidera uno dei cani del canile di Bibiana, che collabora con noi. Tre persone hanno già fatto richiesta”, afferma il consigliere comunale di Pinasca Maurizio Ghiano.

Alle 11 inizieranno le dimostrazioni cinofile, a cura di Riccardo Gaido, educatore e istruttore di Disc Gog, e dell’Anps, Associazione Nazionale Polizia di Stato, in collaborazione con la Scuola Cani Salvataggio.

Nel pomeriggio continueranno le dimostrazioni e inizierà la sfilata dei cani partecipanti alla rassegna. Alle 16 si terranno le premiazioni con 5 titoli: cane più anziano, più giovane, più piccolo, grosso o scelto dai bambini dell’oratorio. Dopo l’inaugurazione di una bacheca dedicata alle persone con demenza in collaborazione con la Diaconia Valdese, alle 16,30 sarà il momento della ‘Marenda Sinoira’, con i prodotti tipici dei negozianti locali nel salone polivalente: al costo di 10 euro a persona, la prenotazione è gradita entro venerdì 15 maggio. Contemporaneamente nel cortile della scuola primaria l’oratorio di Pinasca si occuperà dell’intrattenimento per i bambini.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito e non è necessario il pedigree degli amici a 4 zampe, ma si chiede gentilmente ai partecipanti di essere muniti di guinzaglio e sacchettini. Durante la giornata sarà attiva una zona bar al salone polivalente con possibilità di pranzo. Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 348 5635569.