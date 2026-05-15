Moncalieri: arriva il Vata Festival 2026 al PalaExpo, l’Ex Foro Boario

Il Vata Festival 2026 approda a Moncalieri con una giornata interamente dedicata al benessere integrato, alla crescita personale e alla valorizzazione delle discipline olistiche. L’appuntamento è per domenica 31 maggio, dalle 10:00 alle 22:00, presso il PalaExpo – Ex Foro Boario, che per un’intera giornata si trasformerà in un luogo di incontro, scoperta e armonia.

Un festival che unisce corpo, mente e spirito

Il Vata Festival nasce con l’intento di offrire al pubblico un’esperienza immersiva, capace di integrare pratiche di cura, percorsi di consapevolezza e momenti di approfondimento culturale. L’evento si rivolge sia agli appassionati del settore sia a chi desidera avvicinarsi per la prima volta a discipline che mettono al centro la persona nella sua totalità.

Durante tutta la giornata, i visitatori potranno esplorare un’ampia area espositiva con stand dedicati a: medicina integrata e pratiche complementari, artigianato olistico, con creazioni ispirate alla natura e ai simboli del benessere, tarologia e percorsi intuitivi, trattamenti energetici e discipline bio-naturali, operatori specializzati in percorsi di crescita personale e spirituale.

Ogni stand offrirà dimostrazioni, consulenze, momenti di dialogo e piccole esperienze guidate.

Benessere anche a tavola: due proposte gastronomiche per tutti i palati

Accanto agli stand e alle attività esperienziali, il Vata Festival offrirà anche un’area dedicata al cibo, con due proposte gastronomiche pensate per soddisfare ogni tipo di palato e stile alimentare.

Da un lato sarà presente un food truck pluripremiato, specializzato in carni scelte di alta qualità, riconosciuto per l’eccellenza delle materie prime e per la cura nella preparazione. Dall’altro, il pubblico potrà scoprire la cucina ayurvedica vegetariana, proposta da operatori esperti che porteranno piatti equilibrati, preparati secondo i principi dell’alimentazione ayurvedica.

Due mondi diversi, due approcci complementari: uno dedicato ai sapori intensi e tradizionali, l’altro alla leggerezza consapevole e al benessere energetico. Un’offerta pensata per accogliere tutti, rispettando gusti, scelte e curiosità.

Laboratori, conferenze e attività esperienziali

Il programma del festival comprende laboratori tematici, conferenze, incontri divulgativi e sessioni pratiche condotte da professionisti del settore. Le attività sono pensate per coinvolgere un pubblico eterogeneo: adulti, giovani, bambini, curiosi, ricercatori interiori e chiunque desideri dedicare del tempo alla cura di sé.

Il programma completo dei laboratori è visibile tramite QR code presente sulla locandina ufficiale dell’evento

Un finale speciale: il Tributo a Franco Battiato de I Migranti di Ganden

Dalle 20:30 alle 22:00

La giornata si concluderà con un momento artistico di grande intensità emotiva: il Tributo a Franco Battiato eseguito da I Migranti di Ganden, gruppo musicale che ha scelto il proprio nome ispirandosi all’immaginario spirituale evocato dall’autore.

Dalle 20:30 alle 22:00, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio musicale e narrativo che intreccia le parole di Battiato – dense di ricerca, spiritualità e visione – con arrangiamenti sonori capaci di evocare immagini interiori e stati di quiete profonda. Un omaggio rispettoso e vibrante a un artista che ha saputo parlare all’anima di intere generazioni.

Un evento aperto a tutti, adulti e bambini

Il Vata Festival è pensato come un luogo inclusivo, aperto e accessibile. L’ingresso è gratuito per tutta la giornata, così come la partecipazione alle conferenze e alle attività divulgative. I laboratori tematici sono consultabili tramite QR code, così da permettere a ogni visitatore di orientarsi facilmente tra le proposte.

Obiettivi del festival

Il Vata Festival 2026 si propone di:

promuovere una cultura del benessere consapevole e integrato

valorizzare operatori, artigiani e professionisti del territorio

creare un ponte tra tradizioni antiche e pratiche contemporanee

offrire al pubblico un’esperienza di crescita personale e collettiva

favorire momenti di incontro, ascolto e scambio

Informazioni utili

Luogo: PalaExpo – Ex Foro Boario, Moncalieri

Data: 31 maggio 2026

Orario manifestazione: 10:00 – 22:00

I Migranti di Ganden – Tributo a Franco Battiato: 20:30 – 22:00

Ingresso: gratuito

Programma laboratori: visibile tramite QR code sulla locandina ufficiale oppure clicca qui