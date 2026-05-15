Cultura, la Regione conferma l'impegno per lo scorrimento delle graduatorie dei bandi triennali

La Regione Piemonte conferma il proprio impegno politico e istituzionale a sostegno del sistema culturale piemontese e per lo scorrimento delle graduatorie dei bandi triennali del settore Cultura per il 2026 e 2027. Il tema è stato al centro del Tavolo della Cultura di oggi venerdì 15 maggio, occasione di confronto con Comitato Emergenza Cultura, Agis, enti, fondazioni, operatori e rappresentanti del comparto culturale regionale.

«La cultura rappresenta una delle infrastrutture strategiche del Piemonte e il nostro obiettivo è continuare a rafforzare un sistema che genera crescita, lavoro, partecipazione e identità territoriale. Per questo, come Regione Piemonte, abbiamo scelto di assumerci un impegno concreto sullo scorrimento delle graduatorie dei bandi triennali, lavorando insieme agli operatori culturali, ai territori e alle fondazioni per ampliare le opportunità del sistema culturale piemontese», dichiara l’assessore alla Cultura Marina Chiarelli.

Grazie alle risorse regionali e ai contributi statali, che arriveranno nei prossimi mesi, sarà infatti possibile dare continuità a questo percorso, consentendo di sostenere ulteriori progettualità culturali risultate finanziabili e rafforzando così la rete culturale piemontese. In questo quadro si inserisce anche il confronto avviato con la Fondazione CRT per valutare nell’ambito del protocollo attivo con la Regione Piemonte possibili forme di collaborazione e sostegno a favore del sistema culturale piemontese e dello scorrimento delle graduatorie.

Per quanto riguarda i bandi del triennio 2025–2027, infatti, pur essendo la dotazione finanziaria dell’avvio di questo triennio superiore a quella del triennio 2022–2024 — passando da 8 milioni a 8,3 milioni di euro — il numero dei soggetti che non hanno ottenuto il contributo è stato maggiore rispetto al passato. Questo sia perché è aumentato in modo significativo il numero dei soggetti risultati finanziabili, segnale di un sistema culturale vivo, dinamico e in crescita, sia perché è cresciuto il valore del singolo contributo erogato.

L’impegno adesso, in accordo anche con il Consiglio regionale che ha approvato sul tema uno specifico ordine del giorno, è di garantire il contributo a tutti i soggetti risultati ammissibili. Nel corso del Tavolo è stato inoltre illustrato anche il cronoprogramma amministrativo legato all’assegnazione dei contributi dei bandi per l’anno in corso: l’obiettivo condiviso è arrivare alla chiusura del percorso entro il mese di luglio per coloro che risultano già finanziati ed entro ottobre per coloro che verranno finanziati con lo scorrimento delle graduatorie.

Nel frattempo, molti enti hanno già potuto contare sul sostegno del ‘Rafforza Cultura’, la misura promossa dalla Regione Piemonte con il supporto della Compagnia di San Paolo, che consente di ottenere immediatamente l’anticipazione bancaria del contributo regionale, in modo da garantire continuità alle attività culturali anche nelle fasi di attesa delle liquidazioni. La misura, operativa da oltre un anno, ha rappresentato uno strumento innovativo e concreto per aiutare associazioni, enti e operatori culturali ad affrontare le difficoltà legate ai tempi amministrativi.

«Rafforza Cultura ha dimostrato che le istituzioni possono costruire strumenti concreti per accompagnare il mondo culturale, non soltanto finanziando i progetti ma aiutando gli enti a trasformare le idee in attività reali sui territori. La cultura ha bisogno di programmazione, stabilità e strumenti moderni: è questa la direzione che il Piemonte intende continuare a seguire», conclude l’assessore Chiarelli.

L’incontro è stato anche l’occasione per avviare il confronto per il programma triennale della cultura per il triennio 2028/2030: “L’obiettivo – sottolinea Chiarelli – è la definizione del Programma entro la fine del 2027, proprio per consentirci di anticipare l’applicazione degli interventi regionali rispetto a quanto avvenuto nel passato”.