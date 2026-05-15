L'assessore all'Agricoltura della Regione Piemonte Paolo Bongioanni in visita alla Biraghi

Giovedì 14 maggio l’Assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte Paolo Bongioanni ha fatto visita alla sede della Biraghi S.p.A. a Cavallermaggiore. L’incontro ha offerto l’occasione per un approfondimento sulle strategie di valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio, tema centrale nell'azione dell'Assessore, da sempre impegnato nel sostegno della qualità certificata e del patrimonio enogastronomico regionale.