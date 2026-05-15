Strappano la collanina a una 73enne ma lei li rincorre e li fa arrestare [VIDEO]

Momenti concitati alcuni giorni fa a Torino, a poche centinaia di metri dalla chiesa della Gran Madre. Erano da poco passate le 9 del mattino quando, all’incrocio tra via Monferrato e via Santorre di Santarosa, due giovani – uno dei quali a bordo di un monopattino – si sono avvicinati a una donna di 73 anni per strapparle dal collo una collanina d’oro del valore di circa mille euro.

La vittima, nonostante lo shock, ha reagito con prontezza: ha inseguito l’autore materiale dello strappo, riuscendo ad attirare l’attenzione di alcuni passanti. Sono stati proprio loro a bloccare uno dei due ragazzi fino all’arrivo di una pattuglia dei carabinieri della Stazione Barriera Casale.

I militari, giunti sul posto in pochi minuti, hanno arrestato il ventiquattrenne, senza fissa dimora sul territorio nazionale, ritenuto responsabile del furto con strappo. La donna ha potuto recuperare la sua collanina e ha sporto denuncia.

Il giovane, dopo il rito direttissimo, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria, come disposto dal Gip del Tribunale di Torino.

Sono invece ancora in corso le indagini per identificare il complice.