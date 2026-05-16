L'installazione omaggio alla raccolta differenziata fa tappa in piazza Toti

“Look at you!”, l’installazione itinerante di Amiat Gruppo Iren, fa tappa nel quartiere Vanchiglietta a piazza Toti, per il primo appuntamento sul territorio dopo la presentazione in piazza Palazzo di Città. L’iniziativa è aperta al pubblico dalle 10 alle 19.

Il progetto accompagna e celebra il completamento della raccolta differenziata su tutto il territorio cittadino e nasce con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza sui comportamenti corretti nella gestione dei rifiuti e sul ruolo che ogni cittadino svolge nella qualità del riciclo.

L’installazione, che invita a riflettere sull’impatto reale di ciascuno di noi nell’ambiente in cui viviamo, è pensata come uno spazio composto da superfici “a specchio” da vivere e da condividere, anche sui social, con un effetto “moltiplicatore” che si possa diffondere anche attraverso i canali digitali.

La tappa di piazza Toti inaugura il calendario di appuntamenti nei quartieri: “Look at you!” proseguirà infatti nei prossimi mesi con ulteriori date itineranti, con l’obiettivo di incontrare le comunità locali nei luoghi della vita quotidiana e rafforzare il dialogo diretto con i cittadini.