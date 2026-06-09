Residenti contro i divieti di parcheggio nell’area mercatale: “Spazi vuoti ma multe carissime”

La gestione della sosta nell’area mercatale di corso Grosseto, all’angolo con via Lulli, si trasforma in un piccolo caso. I residenti del quartiere denunciano da tempo l’impossibilità di parcheggiare in uno spazio che, a loro dire, risulterebbe solo parzialmente utilizzato dagli operatori del mercato.

Secondo quanto riportato, nell’area sarebbero presenti mediamente due o tre banchi nella giornata del venerdì, a fronte però di un divieto di sosta e parcheggio esteso su tutta la superficie, con conseguenti sanzioni per gli automobilisti.

Il nodo dei divieti e le sanzioni

Il tema centrale riguarda, dunque, l’estensione di sosta che interessa l’intera area mercatale anche nei momenti in cui la presenza degli ambulanti risulterebbe limitata. "Le multe - attacca una cittadina -, superano i 40 euro se pagate in forma ridotta".

Alla questione si aggiunge un ulteriore elemento: da alcuni giorni in via Lulli sarebbe stato istituito anche il divieto di parcheggio con destinazione ad area taxi, con sanzioni che arrivano fino alla rimozione del veicolo.

Una misura che ha ulteriormente ridotto gli spazi disponibili per la sosta in una zona già densamente abitata. Tuttavia, la presenza effettiva di taxi nell’area risulterebbe sporadica.

Ballatore: "Stiamo cercando una soluzione"

Sul caso interviene anche il coordinatore al Commercio della Circoscrizione 5, Alfredo Ballatore, che richiama il lavoro svolto in sede istituzionale e lo stato dei rapporti con l’amministrazione centrale. “Abbiamo fatto una commissione in cui abbiamo parlato anche di questi temi per poter lasciare libera l’area ai residenti fuori orario mercato - spiega Ballatore - L’assessore si era impegnato a prendere in considerazione le nostre richieste, attendiamo”.

Anche sul fronte del posteggio taxi verrà fatta una verifica di effettivo utilizzo. "Se, come segnalato, lo stallo risulterà costantemente vuoto e privo di passaggi - così Ballatore con il coordinatore Bruno Francavilla - chiederemo un monitoraggio formale per valutarne la revoca o lo spostamento, così da recuperare i posti auto sottratti".

Una polemica, quella del quartiere, non nuova in zona Madonna di Campagna. Negli ultimi mesi, infatti, sono arrivate svariate proteste da largo Grosseto e dintorni per la nuova viabilità che ha visto sì la caduta del sottopasso ma anche l'arrivo di un nuovo sistema che ha fortemente compromesso la possibilità di parcheggiare. Andando anche a danneggiare le attività commerciali.

Contrasto al bivacco e sicurezza

La segnalazione riguardo le situazioni di degrado e bivacco sotto la tettoia mercatale è un altro punto cruciale. "La restituzione di spazi alla sosta regolare e una maggiore frequentazione dell'area da parte dei residenti sono spesso il miglior deterrente contro l'incuria, ma parallelamente dobbiamo sollecitare verifiche e passaggi più frequenti da parte della Polizia Locale": così conclude Ballatore.