Il sindaco Lo Russo chiede un incontro del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica

Con una lettera indirizzata al Prefetto e al Questore il sindaco Stefano Lo Russo chiede formalmente la convocazione di un incontro del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dedicato all’approfondimento dei problemi di sicurezza emersi a seguito di una delle periodiche riunioni degli uffici comunali con i rappresentanti della rete delle Case del Quartiere, che si è svolta questa mattina a Palazzo Civico.

Nel corso dell’incontro, i rappresentanti delle Case di Quartiere hanno riportato alcune situazioni critiche, in diversi quartieri del territorio cittadino, come episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, fenomeni di microcriminalità, atti di vandalismo e danneggiamenti, situazioni di degrado urbano e comportamenti aggressivi nei confronti di operatori, volontari e cittadini che frequentano ogni giorno questi spazi. Un quadro preoccupante che è stato portato all’attenzione del primo cittadino e che ha portato alla sua richiesta, indirizzata nel pomeriggio.

“Le Case del Quartiere – dichiara il sindaco Lo Russo - rappresentano un patrimonio prezioso per Torino. Sono luoghi di incontro, inclusione, partecipazione e rappresentano presìdi civici strategici per la coesione sociale, la prevenzione del disagio e la costruzione di relazioni positive all’interno delle comunità locali”.

Nella richiesta indirizzata alle autorità di pubblica sicurezza il Sindaco ha evidenziato la necessità di condividere il quadro delle criticità emerse e valutare possibili azioni coordinate di prevenzione e presidio del territorio, con particolare attenzione alle aree maggiormente interessate dai fenomeni segnalati. “La tutela di tali spazi e delle persone che vi operano appare una priorità condivisa” sottolinea il Sindaco, confermando l’impegno dell’amministrazione per sostenere il lavoro delle Case del Quartiere e per rafforzare, insieme a Prefettura, Questura e forze dell’ordine, le condizioni di sicurezza e vivibilità del territorio cittadino.