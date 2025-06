In.Con.Tra l’estate: appuntamenti di danza, musica e movimento nei luoghi del quotidiano

La rassegna IN.CON.TRA, progetto triennale della Fondazione Egri per la Danza con il Balletto Teatro di Torino e Guitare Actuelle, prosegue la propria programmazione anche con l’arrivo dell’estate, con un calendario di eventi nel mese di giugno, a cura della Fondazione Egri per la Danza, che rinnova l’impegno nel costruire relazioni vive e autentiche con il territorio, con un focus sul quartiere della Crocetta, all’insegna della condivisione, della prossimità e dell’incontro tra pubblici diversi.

Si parte con un appuntamento mattutino, martedì 11, martedì 18 e martedì 25 giugno, alle 9.15 ai Giardini del Fante, con INCONTRO NEL VERDE, un ciclo di attività ricreativo-motorie all’aperto dedicate a un pubblico adulto e condotte da due docenti della Fondazione Egri per la Danza: un’occasione per stare insieme, muoversi, respirare e godere della bella stagione immersi nel verde urbano.

Dal 16 al 20 giugno e dal 23 al 27 giugno, dalle 9 alle 17, torna L’ESTATE IN DANZA KIDS, l’estate ragazzi firmata Fondazione Egri per la Danza: due settimane di danza, gioco e creatività pensata per i più piccoli, con laboratori e attività ricreative che uniscono il movimento al divertimento, in un ambiente protetto e stimolante.

Martedì 18 e martedì 25 giugno, alle ore 10 ai Giardini del Fante, spazio inoltre alle INCURSIONI URBANE: EgriBiancoDanza incontra Guitare Actuelle per una performance inedita di danza e musica dal vivo. Un momento aperto e accessibile a chiunque si trovi a vivere o attraversare il parco, per regalare una pausa poetica nel cuore del quartiere.

Sempre martedì 18 giugno, alle ore 13.30 al Caffè Modigliani (corso Turati, 40), arriva INDOVINA CHI VIENE A PRANZO, un intervento performativo a sorpresa pensato per chi lavora o pranza in zona. I danzatori e i musicisti di EgriBiancoDanza e Guitare Actuelle offriranno al pubblico un frammento di spettacolo dal vivo, trasformando la pausa pranzo in un’esperienza inaspettata e coinvolgente.

IN.CON.TRA prosegue così come progetto culturale capillare, che mette al centro i quartieri come luogo di scambio, benessere e creatività, coinvolgendo adulti, famiglie, bambini e lavoratori in momenti artistici e ricreativi pensati per essere vissuti insieme.