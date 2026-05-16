Un naso rosso in piazza Roma a Pinerolo per far nascere sorrisi

Piazza Roma a Pinerolo si prepara a fare da palcoscenico alla 22esima edizione della ‘Giornata del Naso Rosso’, appuntamento promosso in tutta Italia dalla federazione nazionale ‘Vip Italia Odv’, federazione italiana di volontari clown. Domani, domenica 17 maggio, dalle 10 alle 18, si terrà la manifestazione organizzata dalla delegazione pinerolese di Vip, unica giornata annuale dedicata alla raccolta fondi dell’associazione.

L’evento, patrocinato dal Comune, rappresenta l’unico momento di raccolta fondi per sostenere le attività di clownterapia portate avanti dai volontari durante tutto l’anno negli ospedali, nelle case di riposo e in numerosi contesti di fragilità sociale. I fondi raccolti serviranno infatti a finanziare la formazione continua dei volontari, i progetti nazionali e internazionali e le missioni solidali promosse dall’associazione.

Il tema della ‘Gnr’ 2026 è ‘Il viaggio’, scelto come filo conduttore di una giornata che unisce intrattenimento, solidarietà e sensibilizzazione. Il programma prevede trucca bimbi, baby dance, palloncini, bolle di sapone, due momenti di spettacolo per i più piccini con le gag clownesche, laboratorio di magia, mercatino, e un momento di attività con le scuole che hanno aderito al ‘progetto scuole’, uno dei progetti di ‘Vip Italia Odv’, finanziato grazie alla raccolta fondi organizzata in quest’unica giornata all’anno.

A coordinare l’edizione 2026 saranno le referenti locali Ausilia Angelino (clown Giliota), Donatella Siddu (clown Dodù), Pamela Iorio (clown Misspettino) e Stefano Genesio (clown Vez), impegnati in. prima linea a organizzare la giornata a livello pratico e burocratico.

Vip Pinerolo, che ad oggi conta 95 clown volontari, partecipa attivamente alle Missioni nazionali e internazionali organizzate da Vip Italia, rese possibili anche dai fondi raccolti durante tutte le Gnr nazionali. Quest’anno sono previste missioni in Italia, Romania, India e Cambogia, confermando un impegno che dal territorio locale si vuole estendere a scenari più ampi, mantenendo al centro la missione di portare sollievo e vicinanza nelle situazioni di disagio attraverso il sorriso.