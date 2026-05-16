Da stanotte coda in via Roma per lo Swatch in vendita solo un giorno

Dopo mesi di attesa, i collezionisti torinesi sono tornati in coda davanti al negozio Swatch di via Roma. Il motivo? L’arrivo del nuovo ‘Royal Pop', l'orologio da tasca in edizione limitata frutto della collaborazione tra Audemars Piguet e Swatch disponibile soltanto oggi, sabato 16 maggio 2026.

Da questa notte...

Già nella notte i primi appassionati si sono presentati con sedie e tavolini per conquistarsi un posto in fila, mentre al mattino la coda si allungava fino a piazza Carlo Felice. Un centinaio le persone pronte a spendere 385 euro per aggiudicarsi l'orologio che sta facendo impazzire i collezionisti di tutto il mondo.

Come è fatto

Questa collezione unisce il design d'avanguardia dell'iconico Royal Oak di Audemars Piguet e l'ingegnosità modulare della vivace linea POP di Swatch degli anni Ottanta, dando vita a otto orologi da tasca di grande impatto, pensati per infinite possibilità di stile creativo.

Il cuore di ogni orologio è costituito da una nuovissima versione a carica manuale del nostro esclusivo movimento SISTEM51, impreziosito da un tocco di energia Pop Art. E, ciliegina sulla torta, ogni modello è disponibile in uno dei due iconici stili: Lépine o Savonnette.