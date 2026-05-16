Da Roberto Saviano a Bernie Sanders: gli imperdibili della terza giornata di Salone

Il Salone del Libro si appresta ad affrontare la terza (e una delle più frequentate) giornate di kermesse.

Dopo le migliaia di visitatori dei primi due giorni, è probabile che insieme a domenica, il Salone si avvicini ai numeri dell’anno scorso: 231 mila gli ingressi totali del 2025. Tra gli ospiti più attesi Bernie Sanders: il senatore del Vermont dialogherà con Francesco Costa sul suo libro “Contro l’oligarchia”.

Ma quella di oggi è anche la giornata di Zerocalcare che dopo l’incontro di ieri all’Arena Bookstock, incontrerà il pubblico all’Auditorium Agnelli e di Roberto Saviano che oggi avrà tre incontri tra cui quello in ricordo di Michela Murgia.

Ecco tutti gli imperdibili di oggi:

Programma generale

ore 10.00 - 11.00, Sala 500 | Aldo Cazzullo in Scrolli, clicchi e condividi. Ma da dove arrivano le notizie?

ore 11.00 - 12.00, Auditorium | Francesco Costa e Luca Sofri, I giornali, spiegati bene

ore 11.00 - 12.00, Sala Oro | Ricordando Michela Murgia, autrice di Lezioni sull’odio (Einaudi)

ore 11.30 - 12.30, Sala Blu | Brunello Cucinelli, "Chiunque edifichi biblioteche, avrà edificato granai per le future generazioni"

ore 12.00 - 13.00, Sala Rossa | Stefania Auci, autrice di L’alba dei Leoni. La saga dei Florio (Nord)

ore 12.30 - 13.30, Auditorium | Stefania Andreoli, autrice di Un’ottima famiglia (BUR)

ore 13.00 - 14.00, Il club | Gio Evan, autore di La gioia è un duro lavoro (Feltrinelli)

ore 14.00 - 15.00, Auditorium | Alberto Angela, autore di Cesare. La conquista dell’eternità (Mondadori)

ore 15.15 - 16.15, Sala Oro | Cecilia Sala, autrice di I figli dell’odio (Mondadori)

ore 15.30 - 16.30, Il club | Celeste Costantino, Big Mama, Giulia Minoli e Lella Paladino, Senza legge

ore 16.45 - 17.45, Sala Oro | Roberto Saviano, autore di Gomorra (Einaudi)

ore 16.45 - 17.45, Il club | Fabio Balsamo, autore di Non è quello che ci aspettavamo (Cairo)

ore 17.00 - 18.00, Auditorium | Zerocalcare, Due spicci e non solo (in collaborazione con Netflix)

ore 17.45 - 18.45, Sala 500 | Nicola Crocetti e Jovanotti, curatori di Poesia da viaggio (Crocetti)

ore 18.00 - 19.00, Il club | Eugenio in Via di Gioia, autori di Storie di una band che non si è ancora sciolta (Rizzoli)

ore 18.15 - 19.15, Sala Oro | Luciana Littizzetto, autrice di Il tempo del la la la (Mondadori)

Ore 18.30-19.30, Auditorium | Bernie Sanders, autore di Contro l’oligarghia

Programma 9 sezioni

ore 14.45 - 15.45, Sala 500 | Matteo Lancini dialoga con Ernia - SEZIONE CRESCERE

ore 16.15 - 17.15, Sala 500 | Francesco Piccolo dialoga con Paola Cortellesi, Giulia Calenda, Furio Andreotti - SEZIONE CINEMA

Programma Bookstock

ore 13.00 - 14.00, Arena Bookstock | Daria Bignardi, Silvia Righini e Stefano Sgambati in Riparlarne tra amici. Una puntata live (OnePodcast)