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Eventi | 15 maggio 2026, 19:33

Orietta Berti al Salone: “I ragazzini di oggi? Fanno tante cose, ma sono meno liberi” [VIDEO]

La cantante e autrice del libro di ricette di famiglia tra gli ospiti del Salone del libro insieme a Mara Maionchi e Luciana Littizzetto

Orietta Berti al Salone: “I ragazzini di oggi? Fanno tante cose, ma sono meno liberi”

Orietta Berti al Salone: “I ragazzini di oggi? Fanno tante cose, ma sono meno liberi”

Orietta Berti e Mara Maionchi star del Salone del Libro 2026. Entrambe ospiti della sezione Leggerezza curata da Luciana Littizzetto, hanno intrattenuto il pubblico con aneddoti e ricordi delle loro rispettive carriere. 

Orietta Berti ha recentemente ripubblicato il suo libro di ricette “Nella mia cucina. Le ricette di una vita”. 

Ogni ricetta emiliana in ogni casa è diversa. In questo libro ci sono i segreti della cucina di casa mia. Ho inserto ancora queste ricette afrodisiache che nel tempo ho coltivate, perché me le hanno date tanti chef” spiega la cantante. Tra i piatti preferiti, le lasagnefatte con poca besciamella e tanto ragù. Poi la zuppa imperiale”. 

Orietta Berti tra passato e presente

Quest’anno il tema è dedicato ai ragazzini, che ragazzina era Orietta Berti?

“Molto libera, vivevo in un piccolo paese, non c’erano pericoli perché i nostri genitori lavoravano e quindi si andava a casa di un’amichetta e si stava lì tutto il pomeriggio, si facevano i compiti insieme, si giocava un po’, eravamo molto più liberi di adesso”. 

E adesso? 

I ragazzini oggi se hanno una buona famiglia crescono bene, solo che gli fanno fare troppe attività, nuoto, karatè, ballo, sono un po’ esagerati i genitori”. 

Non è la prima volta per l’artista al Salone del Libro: “C’è sempre più gente, ma mi diceva un editore che sono sempre di più quelli che scrivono rispetto a quelli che leggono”.

Chiara Gallo

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