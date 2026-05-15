Orietta Berti al Salone: “I ragazzini di oggi? Fanno tante cose, ma sono meno liberi” [VIDEO]

Orietta Berti al Salone: “I ragazzini di oggi? Fanno tante cose, ma sono meno liberi”

Orietta Berti e Mara Maionchi star del Salone del Libro 2026. Entrambe ospiti della sezione Leggerezza curata da Luciana Littizzetto, hanno intrattenuto il pubblico con aneddoti e ricordi delle loro rispettive carriere.

Orietta Berti ha recentemente ripubblicato il suo libro di ricette “Nella mia cucina. Le ricette di una vita”.

“Ogni ricetta emiliana in ogni casa è diversa. In questo libro ci sono i segreti della cucina di casa mia. Ho inserto ancora queste ricette afrodisiache che nel tempo ho coltivate, perché me le hanno date tanti chef” spiega la cantante. Tra i piatti preferiti, le lasagne “fatte con poca besciamella e tanto ragù. Poi la zuppa imperiale”.

Orietta Berti tra passato e presente

Quest’anno il tema è dedicato ai ragazzini, che ragazzina era Orietta Berti?

“Molto libera, vivevo in un piccolo paese, non c’erano pericoli perché i nostri genitori lavoravano e quindi si andava a casa di un’amichetta e si stava lì tutto il pomeriggio, si facevano i compiti insieme, si giocava un po’, eravamo molto più liberi di adesso”.

E adesso?

“I ragazzini oggi se hanno una buona famiglia crescono bene, solo che gli fanno fare troppe attività, nuoto, karatè, ballo, sono un po’ esagerati i genitori”.

Non è la prima volta per l’artista al Salone del Libro: “C’è sempre più gente, ma mi diceva un editore che sono sempre di più quelli che scrivono rispetto a quelli che leggono”.