La voglia dei giovani di Servizio Civile: 467 candidature su 198 posti disponibili tra i progetti di Vol.To

Che sia per l'opportunità di formarsi, di ricevere un rimborso spese mensile per un anno intero o per conoscere realtà e attività attive nel terzo settore, nell'assistenza o nel pubblico, il Servizio Civile Universale ha riscontrato grande successo. Tra i progetti promossi da Volontariato Torino (Vol.To ETS), sono state 467 le candidature sui 198 posti disponibili. Un dato che restituisce con chiarezza l'interesse dei giovani verso un'esperienza che continua a essere percepita come un'occasione concreta di crescita, partecipazione e avvicinamento al mondo del volontariato e del lavoro.

I colloqui presso la sede di Vol.To

La chiusura della fase di candidatura apre ora il percorso di selezione. Tutti i candidati saranno convocati per sostenere il colloquio presso la sede di Vol.To, salvo particolari necessità. Il calendario degli incontri sarà pubblicato sul sito del Centro Servizi, mentre i colloqui proseguiranno fino alla fine di giugno. Le graduatorie saranno rese disponibili entro metà luglio e indicheranno l'idoneità o meno allo svolgimento del Servizio Civile. Chi ha dato la propria disponibilità, se non rientrerà nella sede scelta potrà essere chiamato da altri progetti con posti vacanti o dopo il ritiro di uno dei partecipanti, anche dopo l'inizio dell'esperienza.

Il numero elevato di candidature conferma il ruolo del Servizio Civile come strumento capace di parlare a una generazione che cerca esperienze formative, ma anche occasioni per mettersi alla prova in contesti reali. Per molti giovani rappresenta anche un primo spazio di orientamento, un modo per scoprire competenze, responsabilità e ambiti professionali legati al sociale, alla cultura, all'educazione, alla cura dei territori e alla cittadinanza attiva.

Soprattutto donne e under 25

Dalle domande presentate emerge anche un primo profilo dei candidati. La partecipazione è in larga parte femminile: il 71% delle candidature arriva da donne. L'età media è di 23,4 anni, un dato che colloca il Servizio Civile in una fase delicata della vita dei giovani, spesso a cavallo tra la conclusione degli studi, le prime esperienze lavorative e la costruzione del proprio percorso personale e professionale.

Sul fronte dell'istruzione, il 51,1% possiede un diploma di scuola secondaria di secondo grado, mentre il 28,2% ha conseguito una laurea triennale. La quasi totalità dei candidati ha origini italiane, mentre la componente con origini straniere si ferma allo 0,8%.

Come incontrare nuove energie

Per gli enti del Terzo Settore rappresenta anche un'occasione per incontrare nuove energie, coinvolgere giovani motivati e rafforzare le attività rivolte ai cittadini. Il prossimo passaggio sarà quello dei colloqui, che permetteranno di approfondire motivazioni, disponibilità e coerenza dei profili con i progetti scelti. Al termine della selezione, le graduatorie definiranno i giovani idonei a iniziare il percorso di Servizio Civile con Vol.To e con gli enti coinvolti.