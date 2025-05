Predoni dell'oro rosso in azione a Nichelino: colonnine di ricarica delle auto elettriche danneggiate

Predoni dell'oro rosso in azione a Nichelino: danneggiate le colonnine di ricarica

Nichelino deve fare i conti con alcuni predoni del cosiddetto 'oro rosso'. Una grossa quantità di rame è stata infatti portata via nei giorni scorsi dalle colonnine di ricarica delle auto elettriche situate nel parcheggio di via del Pascolo-Madonna della Fiducia.

Tranciati i cavi della stazione

I malviventi hanno tranciato di netto i cavi delle stazione: si stima che il quantitativo di rame al loro interno può arrivare a superare i sette chili, consentendo di portare via un bottino importante: un chilo di rame si stima che possa essere rivenduto ad una media di qualche decina di euro.

Le immagini delle telecamere

Le forze dell'ordine e la Polizia locale di Nichelino stanno indagando: indizi utili potrebbero arrivare dalla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, anche se non è da escludere che i ladri abbiano agito di notte, magari coprendosi il volto con cappucci o passamontagna per non essere riconoscibili.