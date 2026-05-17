Venaria guarda al futuro con il nuovo viale Buridani. Giulivi: "Un'opera attesa da quarant'anni, segno di un programma rispettato"

Una giornata di festa, i sorrisi della cittadinanza e lo sguardo rivolto al futuro. Si presenta così Venaria Reale nel giorno dell'inaugurazione del nuovo viale Buridani, un'opera strategica che restituisce centralità e respiro a uno degli assi urbani più importanti della città. Dopo due anni di complessi lavori di riqualificazione, finanziati grazie ai contributi del PNRR, l'asse riapre ufficialmente al pubblico, segnando un punto di svolta per la comunità.

Sul posto, circondato dai cittadini, il sindaco Fabio Giulivi, in corsa come candidato sindaco per le elezioni amministrative di Venaria Reale per un secondo mandato, traccia un bilancio che va oltre il semplice taglio del nastro, inserendo l'opera all'interno di una visione amministrativa chiara e concreta.

Giulivi: "Nuovi alberi ed asfalto chiaro"

"Prima avevamo un viale grigio, con alberi tagliati e mai sostituiti, privo di panchine e barriere architettoniche evidenti", ricorda Giulivi. "Oggi consegniamo un'infrastruttura moderna che si collega direttamente con via Mensa, arricchita da 166 nuovi alberi, asfalto chiaro per mitigare le temperature estive e nuovi arredi urbani. Più di un chilometro e mezzo di passeggiata interamente accessibile, pensata per essere il nuovo boulevard commerciale e turistico della nostra Venaria Reale".

"Grazie a commercianti e residenti"

Nel discorso del primo cittadino non mancano la gratitudine e il riconoscimento per i sacrifici affrontati dalla popolazione durante la durata del cantiere. Un approccio umano che mette al centro il rispetto per la quotidianità dei residenti e delle attività produttive: "Voglio ringraziare di cuore i commercianti e i residenti. Due anni di lavori sono un impegno importante, lo sappiamo bene. Ma l'intervento è stato profondo: abbiamo sostituito tutti i sottoservizi e riqualificato l'intera area. Era un lavoro che la città aspettava da quarant'anni e che finalmente abbiamo realizzato".

La riapertura di Viale Buridani non rappresenta solo un traguardo infrastrutturale, ma si inserisce perfettamente in un quadro politico orientato alla continuità e alla concretezza. In vista delle prossime sfide amministrative, la conclusione di questo grande cantiere diventa la dimostrazione pratica di un programma elettorale rispettato nei fatti, un tassello fondamentale per rilanciare la fiducia nel futuro della città.

Per Giulivi, questo risultato è il simbolo di una Venaria Reale che sa guardare avanti, capace di intercettare fondi europei e di trasformarli in benefici tangibili per il territorio.

"Nuovo inizio per Venaria Reale"

"Oggi è un momento di grande festa e di profonda ripartenza", conclude il sindaco. "Questo è un nuovo inizio per Venaria Reale. Una città che si pone all'avanguardia dal punto di vista turistico e commerciale, pronta ad accogliere al meglio chi viene a visitare la nostra Reggia e il nostro borgo antico, ma soprattutto capace di offrire una qualità della vita superiore a chi la abita e ci lavora ogni giorno".