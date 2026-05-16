Pienone per il M5S allo Sporting Dora con "Nova": "Noi strumenti del cambiamento. Per elezioni candidati di rottura"

Praticamente solo posti in piedi in corso Umbria, dove allo Sporting Dora a partire dalle 14 ha fatto tappa "NOVA. Parola all’Italia" del M5S. Un'iniziativa voluta dal leader Giuseppe Conte che punta a costruire il programma di Governo della coalizione progressista insieme alla società civile.

I presenti

E le duecento sedie presenti sulla posta da ballo erano tutte occupate, in alcuni casi da esponenti politici, ma nella maggioranza dei casi da cittadini. Nella prima categoria rientra la "testa" di comando del M5S Piemonte e Torino: i parlamentari Chiara Appendino, Antonino Iaria, Elisa Pirro, i consiglieri regionali Sarah Disabato e Alberto Unia, oltre ai colleghi in Comune Andrea Russi e Dorotea Castiglione e consiglieri di Circoscrizione. Ma in sala si sono visti anche tanti ex politici pentastellati, dagli ex assessori Marco Pironti e Francesca Leon, a Davide Bono, sino a Carlotta Tevere e Barbara Azzarà.

"Siamo qua - ribadisce Iaria - per rispondere alla domanda fatta da Conte: cosa dovrebbe fare la coalizione progressista prossimo governo?". Dal punto di vista pratico per ogni sessione, della durata di circa un'ora, vengono organizzati sette tavoli tematici per un totale di ventuno. E a decidere di cosa si parla sono i cittadini, professionisti e simpatizzanti presenti in sala.

Al primo giro di consultazione le proposte emerse sono, tra le altre: reddito universale e salari; riforma universitaria; educazione infantile; Europa e politica internazionale; Giustizia e Misure Alternative alla Detenzione; Politica e IA.

"Il mondo - spiega la parlamentare Appendino- lo cambi con le idee dei cittadini e noi ci proponiamo come strumento del cambiamento". "Noi vogliamo sapere cosa pensano loro, non ci interessa né il perimetro della coalizione né i partiti. L'alternativa non si costruisce chiusi nei palazzi o ragionando per pacchetti di voti. Si costruisce così: in mezzo alle persone, partendo dai bisogni reali, e costruendo insieme qualcosa di diverso". "Le priorità - le fa eco Pirro - sono le scelte programmatiche".

Campo largo?

Ovvio che se in altre regioni - come Puglia, Toscana, Sardegna, Campania ed Emilia Romagna -il cosiddetto campo largo centrosinistra/M5S si è concretizzato, in Piemonte alle scorse elezioni del 2024 le due realtà hanno corso divise. Complici le idee diverse su alcuni temi, come l'ospedale di Torino nord alla Pellerina, ma anche le ruggini tra i due partiti. In primis a partire dall'ex sindaca Chiara Appendino e l'attuale primo cittadino Stefano Lo Russo, in forte contrasto al tempo del mandato cittadino dei pentastellati.

La stessa Appendino, dal palco della Festa Unità di Torino 2025, aveva posto il veto a qualsiasi possibile alleanza con il centrosinistra in caso di ricandidatura di Lo Russo dicendo: "Serve discontinuità". Allo Sporting Dora non viene ribadita una posizione così netta, ma la capogruppo Disabato chiarisce: "i candidati che noi individuiamo in tutte le Comunali devono essere interpreti di programmi innovativi, in rottura con il passato".

Parole che se non chiudono totalmente all'attuale sindaco, sicuramente non aprono. In vista delle Comunali 2027 di Torino, il M5S vuole riproporre appuntamenti di confronto come Nova: "Vogliamo portare e riproporre iniziative come queste in ogni quartiere: oggi è uno spunto importante" chiosa il capogruppo in Sala Rossa Russi.