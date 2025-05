Il Torino Fringe Festival accende i riflettori: in questa prima settimana 15 spettacoli e 3 eventi speciali

Dal 20 al 25 maggio, nella sua prima settimana di programmazione, il Torino Fringe Festival apre la sua nuova edizione con 15 spettacoli e 3 eventi speciali, tra teatro, musica, danza e performance, in una proposta che coniuga sperimentazione e varietà.

Tra gli eventi speciali, sabato 24 maggio alle ore 18.30, va in scena Inspira, Ascolta, Esplora al The Heat Garden – Gruppo Iren: un percorso immersivo tra arte, natura e sostenibilità con RUTH di Francesca Cola, Paesaggi Integrati di Simone Sims Longo e il Teatro a Pedali, in cui il pubblico genera energia pedalando.

Il 24 e 30 maggio alle 22.30, presso Lombroso 16, torna l’After Fringe, che si trasforma in evento dal vivo con Atto Precario del Collettivo EFFE: varietà ibridi e sperimentali con contributi degli artisti del Festival e ospiti musicali.

Il Premio Letterario Fringe, in collaborazione con la casa editrice SuiGeneris, torna con la pubblicazione di testi teatrali inediti. Giovedì 22 maggio alle 18.30 al CX Turin I Vanchiglia è previsto un happening con Vita di Socrate di Francesco Deiana e Machbet – God Save the Queen con Debora Benincasa.

Sul palco, tra gli altri: Caroline Baglioni, Michelangelo Bellani, Walter Leonardi, Lucia Raffaella Mariani, Mauro Piombo e Gilda Rinaldi Bertanza. In scena anche compagnie come Scena Verticale, Lo stagno di Goethe, Teatro Bresci, Santibriganti Teatro, Complesso Polar e Pappagalli in Trappola.

