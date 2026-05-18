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Cultura e spettacoli | 18 maggio 2026, 07:00

Ligabue, Brachetti, Alfa, Malgioglio: gli ospiti dell’ultimo giorno del Salone 2026

Si chiude oggi la kermesse del libro che l’anno scorso aveva totalizzato 231 mila ingressi

Ligabue, Brachetti, Alfa, Malgioglio: gli ospiti dell’ultimo giorno del Salone 2026

Ultimo giorno per il Salone del Libro 2026. La kermesse si chiude con un boom di visitatori nel weekend, ma soprattutto con un record per i primi giorni del Salone. I numeri ufficiali saranno annunciati oggi pomeriggio, quando si scoprirà se sarà di nuovo record dopo i 231 mila ingressi dell’anno scorso.

Oggi si terranno gli ultimi incontri con gli ospiti.

Tra loro Alfa, Malgioglio e soprattutto uno degli affezionati della kermesse, Luciano Ligabue

Programma

Ore 18.00 - 19.00, Auditorium | Luciano Ligabue, autore di Fuori e dentro il borgo (Mondadori)

Programma 9 sezioni

ore 16.15 - 17.15, Sala Rossa | Luciana Littizzetto dialoga con Alfa e Cristiano Malgioglio - SEZIONE LEGGEREZZA

Programma Bookstock
ore 13.00 - 14.00, Arena Bookstock | Arturo Brachetti con Giuseppe Culicchia in Di tutto un po'

Chiara Gallo

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