Vanchiglia rilancia la movida in zona Campus: per MyFarini 2026 arriva anche il cinema all'aperto

Continua la rigenerazione urbana di corso Farini e viale Ottavio Mai - la zona tra il Campus Einaudi e corso Belgio - e da quest'anno arriva anche il cinema all'aperto. L'obiettivo, avviato nel 2023 col progetto Tonite e proseguito col festival MyFarini la scorsa estate, è di rivitalizzare un tratto di Vanchiglia poco frequentato e di creare una nuova zona di movida serale, magari alleggerendo le strade più caotiche del quartiere.

Lo studio

MyFarini, per la sua seconda edizione, ha "studiato" e proporrà cambiamenti che seguiranno i gusti delle oltre 5.000 persone che hanno partecipato al Summer Fest 2025. Come spiegato durante una commissione in circoscrizione 7, le due realtà organizzatrici - OFF Topic e Stratosferica - hanno realizzato uno studio insieme al Centro di Ricerca in Studi Urbani del vicino Campus Einaudi per analizzare l'impatto del progetto e per capire che direzione prendere.

Il punto di partenza è stato il successo dell'iniziativa, che ha generato la frequentazione di un luogo fino ad allora poco considerato. Dall'analisi, è emerso infatti che il 50% dei partecipanti alle attività non aveva frequentato l'area nel mese precedente. E "trasformare spazi di transito in luoghi di relazione" è proprio l'obiettivo di MyFarini, con la speranza che non si tratti di iniziative passeggere ma una vera e propria rivoluzione della vivibilità nel tratto di quartiere.

Mancano bar, locali e servizi

Ma un cambiamento così radicale non può avvenire dall'oggi al domani: ecco quindi le problematicità emerse e i punti su cui bisogna migliorare. I frequentatori di corso Farini e viale Ottavio Mai hanno sofferto soprattutto la mancanza di bar e locali serali nelle vicinanze, dei servizi igienici e di illuminazione, anche in una prospettiva di maggiore sicurezza percepita.

Dall'analisi degli eventi proposti, Off Topic e Stratosferica hanno poi realizzato il calendario per il 2026 che, come lo scorso anno, proporrà da giugno a settembre eventi per 4-5 giorni alla settimana, completamente gratuiti: laboratori e workshop, talk e presentazioni, attività sportive e ricreative come tornei di bocce, ping pong burraco e yoga e uncinetto, fino a concerti e djset.

Arriva il cinema all'aperto

Le due novità principali di quest'anno saranno l'avvio del cinema all'aperto, con una rassegna sia per famiglie che per adulti e la proiezione di alcune partite dei mondiali di calcio, e la co-progettazione di talk con gli studenti di Unito, in aggiunta alle "lezioni" tenute da alcuni docenti al di fuori dell'Università.