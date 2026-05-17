Fiorello, Alberto Tomba, Lino Banfi: chi c’è oggi al Salone del Libro

Quarto e penultimo giorno di Salone del Libro, solitamente quello più visitato della fiera, anche se i numeri già annunciati sono in crescita a partire dalla prima giornata di lunedì.

Tra i super ospiti di oggi Fiorello, Alberto Tomba, Lino Banfi, Paolo Ruffini, ma anche Navid Tarazi, alias Doggodaily, Roberto Saviano, Francesca Mannocchi.

Torna a Torino anche lo scrittore isrealiano David Grossman.

Nel programma generale

Ore 11.00 - 12.00, Auditorium | Alessandro Barbero, Medioevo dei comuni: il caso Piemonte

Ore 11.00 - 12.00, Sala Oro | Massimo Recalcati, autore di Lo splendore e la polvere (Feltrinelli)

Ore 11.00 - 12.00, Sala Rossa | Viola Ardone, autrice di Tanta ancora vita (Einaudi)

Ore 12.15 - 13.15, Sala Oro | Paolo Giordano con Annalisa Camilli, Daniele Raineri, Cecilia Sala, Nello Scavo, Margherita Stancati e Lorenzo Tondo presentano Da vicino. Raccontare la guerra oggi (Einaudi)

Ore 12.15 - 13.15, Sala Azzurra | Mauro Corona, autore di I sentieri degli aghi di pino (Mondadori)

Ore 12.15 - 13.15, Sala Rossa | Sandro Veronesi, autore di Caducità (La nave di Teseo)

Ore 12.30 - 13.30, Auditorium | Fiorello con Aldo Grasso autore di Cara televisione (Raffaello Cortina)

Ore 13.15 - 14.15, Sala 500 | Niccolò Ammaniti, autore di Il custode (Einaudi) con Jovanotti

Ore 14.00 - 15.00, Auditorium | Stefano Nazzi, autore di Predatori (Mondadori)

Ore 14.45 - 15.45, Sala Azzurra | Francesco Piccolo autore di Cosa sono le nuvole. Gli ultimi anni di Totò (Einaudi) con Roberto Saviano

Ore 16.15 - 17.15, Sala 500 | David Grossman, Opere scelte

Ore 16.45 - 17.45, Sala Oro | Lino Banfi, Novant’anni sul palcoscenico

Ore 17.15 - 18.15, Sala Azzurra | Irvine Welsh, autore di Men in love (Guanda)

Ore 17.15 - 18.15, Sala Rossa | Alberto Tomba, autore di Lo slalom più lungo (Sperling & Kupfer)

Ore 17.45 - 18.45, Sala 500 | Paolo Ruffini, autore di Io sono perfetto (La nave di Teseo)

Programma 9 sezioni

ore 16.00 - 17.00, Sala Rossa | Francesco Costa dialoga con Francesca Mannocchi - SEZIONE INFORMAZIONE

Programma Bookstock

ore 10.30 - 11.30, Arena Bookstock | Navid Tarazi (Doggodaily), autore di Posso fare una foto al tuo cane? (Mondadori Electa)

ore 11.45 - 12.45, Arena Bookstock | Fiore Manni e Michele Monteleone, autrice e autore di Le vite di Narses (Fazi), con Megi Bulla

ore 14.15 - 15.15, Arena Bookstock | Alberto Boubakar Malanchino e Claudio Santamaria in La serie infernale

ore 18.00 - 19.00, Arena Bookstock | Francesca Coin, Greg Goya e Giulia Lamarca in Inventarsi il futuro: giovani, lavoro e nuove possibilità

ore 18.00 - 19.00, Sala Fucsia | Licia Troisi, autrice di Saving Lucca (Mondadori)