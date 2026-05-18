Comau fa shopping in Brasile: accordo vincolante per l'acquisizione di Invent Smart Intralogistics Solutions

Torino guarda al Basile e fa shopping. Comau ha infatti siglato un accordo vincolante per l'acquisizione di Invent Smart Intralogistics Solutions, società con sede in Brasile e specializzata in soluzioni di intralogistica e automazione di magazzino, con un forte focus sull'e-commerce e sugli ambienti di distribuzione ad alta capacità. Il perfezionamento dell'operazione è previsto per il terzo trimestre del 2026. Secondo i termini dell'accordo, Comau acquisirà il 100% delle azioni di Invent.

Percorso che prosegue

Dopo l'acquisizione di Automha, l'accordo vincolante per l'acquisizione di Invent rappresenta un ulteriore passo nella strategia di espansione internazionale e nel piano di crescita di Comau, volto ad ampliare le proprie competenze attraverso l'integrazione di tecnologie e know-how complementari.

Una volta finalizzata, l’operazione completerà l'attuale ecosistema Comau–Automha, rafforzando l'offerta di soluzioni logistiche e magazzini automatizzati a 360° completamente integrati. Combinando le tecnologie di stoccaggio di Automha con il software di orchestrazione intelligente di Invent, Comau potrà offrire soluzioni di movimentazione dei materiali basate sull'AI che coprono dallo stoccaggio all'evasione degli ordini, fino alla gestione intelligente dei flussi, accelerando i tempi di implementazione e aumentando la reattività e l'efficienza del sistema. Allo stesso tempo, Invent avrà la possibilità di espandere e far crescere ulteriormente la propria attività avvalendosi di una rete globale più capillare e di elevate competenze tecnologiche interne al gruppo. La partnership, basata sulla totale integrazione tra Comau e Invent, potenzierà inoltre il portafoglio progetti di entrambe le aziende.

Sguardo oltreoceano

L'acquisizione estenderà le operazioni globali di Comau, con una presenza rafforzata in America Latina e nel segmento intralogistico mid-market degli Stati Uniti, entrambi caratterizzati da una forte domanda di automazione e una potenziale crescita annua del 13% nei prossimi tre-cinque anni. Per garantire la continuità aziendale, Invent continuerà a operare con la stessa struttura, management e visione strategica.

“Ampliare le potenzialità di Comau attraverso l’integrazione di aziende innovative come Invent è un pilastro centrale della nostra strategia di crescita internazionale volta a diversificare le nostre competenze e tecnologie in diversi mercati”, ha dichiarato Pietro Gorlier, CEO di Comau. “Dopo la piena integrazione di Automha, azienda italiana leader nelle soluzioni per l'intralogistica, l'acquisizione della brasiliana Invent genererà ulteriori sinergie, aggiungendo un altro elemento alla nostra capacità di connettere lo stoccaggio e la movimentazione dei materiali con la produzione. Questo è un altro passo concreto nel rafforzamento della posizione di Comau come polo globale dell'automazione, con radici e solida presenza italiana”.

“Entrando a far parte di Comau, Invent avrà l'opportunità di accelerare la propria crescita espandendo la portata delle proprie soluzioni intralogistiche all'interno di un network di automazione globale più ampio”, ha affermato Leonardo Araki, CEO di Invent. “Questo accordo ci consente inoltre di combinare la nostra esperienza con le avanzate capacità di automazione di Comau, creando nuove possibilità per promuovere l'innovazione, ampliare la nostra scala e fornire soluzioni logistiche sempre più efficienti e integrate ai clienti in tutto il mondo”.