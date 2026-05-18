Nonostante il maltempo (di venerdì), numeri da record per la Sagra dell’Asparago di Santena

I numeri della 93esima edizione della Sagra dell’Asparago di Santena certificano il successo di una manifestazione che sta diventando una delle più importanti di tutto il Torinese e del Piemonte. Nonostante il freddo e la pioggia di venerdì, che hanno prodotto una partenza al rallentatore rispetto agli ultimi anni, il bel tempo del fine settimana con sole e temperature miti hanno invogliato le persone a scegliere Santena per trascorrere qualche ora tra buon cibo, musica, eventi, conferenze e tanto intrattenimento.

Sono stati 4.000 i coperti serviti sotto il PalAsparago, la tensostruttura di 750 metri quadrati allestita dalla Pro Loco, che organizza la manifestazione in collaborazione con il Comune. Oltre 200 i volontari che si sono alternati al servizio ai tavoli e nella preparazione dei piatti sotto la guida dello chef Lucian Tancau, affiancato da Gianni Lauto, Pierpaolo Verzilli e Mattia Spataro.

A questi numeri vanno aggiunti 500 piatti da passeggio serviti nel nuovo stand “street food” della Pro Santena, per un totale di 4.500 coperti nell’arco dei primi tre giorni. «I dati del PalAsparago sono gli stessi del 2025, che per noi fu un’edizione da record, chiusa con 10.000 coperti serviti - commenta Domenico Tosco, presidente della Pro Loco - Grazie allo street food, nei primi tre giorni siamo addirittura sopra rispetto a un anno fa.

La combinazione tra flussi così importanti e il calo di produzione dovuto al freddo dei giorni scorsi, mi aveva fatto preoccupare per l’approvvigionamento di asparagi, ma ce l’abbiamo fatta! Il caldo previsto nei prossimi giorni permetterà di aumentare la produzione nei campi, quindi vi aspettiamo a Santena fino a domenica 24, con tanti piatti gustosi a base di asparago».

Domenica si è tenuta anche la visita del presidente della Regione Alberto Cirio, che ha salutato i produttori di asparagi di Santena, incontrato le associazioni cittadine e si è fermato sotto il PalAsparago a gustare un ottimo risotto agli asparagi e un classico come gli asparagi con l’uovo. «A nome della Pro Loco, del sindaco e di tutta l’amministrazione, invito piemontesi e non a venire a Santena - incoraggia il presidente Cirio - Con l’acqua che c’è stata e con il bel sole di questi giorni, qui troverete l’asparago migliore del mondo».

La Sagra dell’Asparago prosegue tutti i giorni fino a domenica 24 maggio con la cucina aperta dalle 19 alle 22 e nel fine settimana anche in orario 12-15. Tutte le sere sono in programma concerti e momenti di intrattenimento sul palco di piazza Martiri della Libertà, a Santena, e nei weekend anche su quello di piazza Forchino, dove sarà possibile trovare tanto street food.