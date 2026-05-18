Andrea Vanzo incanta Torino: un concerto esclusivo al teatro Gioiello

Torino si prepara ad accogliere una serata di grande intensità emotiva e musicale: venerdì 22 maggio il pianista e compositore Andrea Vanzo sarà protagonista di un concerto esclusivo al Teatro Gioiello.

Con il suo stile inconfondibile, capace di fondere musica classica contemporanea, minimalismo e suggestioni cinematografiche, Vanzo ha conquistato negli ultimi anni un pubblico sempre più ampio a livello internazionale. Le sue composizioni, intime ed evocative, hanno raccolto milioni di ascolti sulle piattaforme digitali, diventando colonna sonora di momenti di riflessione, viaggio ed emozione.