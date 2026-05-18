Andrea Vanzo incanta Torino: un concerto esclusivo al teatro Gioiello

Torino si prepara ad accogliere una serata di grande intensità emotiva e musicale: venerdì 22 maggio il pianista e compositore Andrea Vanzo sarà protagonista di un concerto esclusivo al Teatro Gioiello.
Con il suo stile inconfondibile, capace di fondere musica classica contemporanea, minimalismo e suggestioni cinematografiche, Vanzo ha conquistato negli ultimi anni un pubblico sempre più ampio a livello internazionale. Le sue composizioni, intime ed evocative, hanno raccolto milioni di ascolti sulle piattaforme digitali, diventando colonna sonora di momenti di riflessione, viaggio ed emozione.
Il concerto del 22 maggio offrirà al pubblico un’esperienza immersiva attraverso i brani più amati del suo repertorio e nuove composizioni inedite, in un’atmosfera raccolta e coinvolgente che valorizzerà pienamente il dialogo tra pianoforte ed emozioni.
L'appuntamento rappresenta una tappa speciale del percorso dell'artista, capace di creare un legame autentico con gli spettatori grazie a una musica elegante, essenziale e profondamente contemporanea.
INFO EVENTO
Andrea Vanzo – Live in Concert
Venerdì 22 maggio ore 21
Teatro Gioiello, via Colombo 31, www.teatrogioiellotorino.it
Biglietti disponibili su Ticketone