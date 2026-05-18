Grugliasco, seconda edizione del Grande Giro di vino: degustazioni e piatto alla boita con avvinamento

Più di 100 etichette di vino da degustare, decine di banchi di degustazione, produttori e vini da tutta Italia da abbinare alla cucina del Ristorante La Boita e ai suoi prelibati piatti, un banco dedicato interamente ad Avvinamento e un grande mercato dei vini con prezzi in promozione. Si chiama “Il Grande giro di vino 2026”, una seconda edizione tutta da vivere e gustare in quel di Grugliasco, alla Boita, nella grande piazza coperta di viale Giustetti 12.

L’appuntamento, organizzato dal sommelier di Avvinamento, Antonio Cavallo, è per mercoledì 20 maggio, con l’apertura dei banchi di degustazione a partire dalle 18,30. Il costo è di 28 euro e include tutte le degustazioni illimitate, 2 piatti, calice e portacalice.

La kermesse enologica offrirà un viaggio sensoriale unico attraverso le radici e l'innovazione del settore enogastronomico. L’evento di quest'anno punta a superare i record della prima edizione. L'area espositiva accoglierà oltre 100 etichette oltre agli “artigiani del gusto” della Boita, dando vita a un percorso di banchi d'assaggio che spazia dai grandi rossi invecchiati ai bianchi autoctoni, fino alle eccellenze dello street food gourmet e della ristorazione d'autore.

"Il nostro obiettivo – spiega Antonio Cavallo direttore organizzativo della manifestazione – è creare una connessione profonda tra il calice, il piatto e il territorio di origine. Vogliamo offrire un palcoscenico dinamico dove i piccoli e i grandi enologici e artigiani del gusto possano dialogare direttamente con i cittadini e conoscere nuove realtà”.