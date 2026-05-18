Parella, in arrivo il restyling della ciclabile di corso Montegrappa? Il pensiero stuzzica la circoscrizione

La pista ciclabile di corso Montegrappa è una delle prime della città, e dimostra tutti i suoi anni. È importante e utilizzata, tagliando da nord a sud il quartiere di Parella dal parco della Pellerina fino all'ingresso ovest della Tesoriera, per poi proseguire in corso Monte Cucco fino al parco Ruffini.

La sua età avanzata si traduce, però, anche in un asfalto pieno di buche e avvallamenti, in panchine rotte, nelle recinzioni tubolari danneggiate e in cestini rovinati. La circoscrizione 4 è d'accordo che alla ciclabile serve una rinfrescata, e per questo ha votato quasi all'unanimità la proposta di mozione di Carlo Morando (Lega) che chiede di convocare una commissione ad hoc dove raccogliere le proposte per il rifacimento della pista ciclabile, compreso un progetto già depositato in passato da associazioni del territorio.

"La ciclabile di corso Montegrappa - ha commentato Morando - è una delle più storiche della città e merita una riqualificazione, vista anche l'attività sulla mobilità alternativa dell'amministrazione comunale".

Morando, in realtà, aveva proposto di chiedere alla Città lo stanziamento delle risorse necessarie alla riqualificazione, ma questa parte della mozione è stata emendata dal consigliere Simone Baglivo di Sinistra Ecologista e votata a maggioranza dal consiglio di circoscrizione, che ha ritenuto la richiesta troppo prematura.