In bus dal centro di Torino alla Basilica: da domani attivo il "Superga Express"

A partire da domani (domenica 17 maggio) GTT attiva la nuova linea bus sperimentale "Superga Express", nata per offrire a cittadini e turisti un collegamento diretto e confortevole tra il cuore della città e uno dei suoi simboli più amati.
Come funzionerà
Il nuovo servizio collegherà direttamente piazza Vittorio Veneto con il piazzale della Basilica: la sperimentazione avrà una durata di 6 mesi. Il pullman sarà operativo esclusivamente la domenica e nelle giornate festive: le corse saranno attive dalle 10 alle 18, in abbinamento agli orari di apertura del monumento religioso.
Ogni 40 minuti
I mezzi passeranno circa ogni 40 minuti, con prime partenze da piazza Vittorio alle 9.30 e da Superga alle 10.20. Le ultime corse saranno dal centro di Torino alle 19.30 e dalla basilica alle 20.20. Il Superga Express sostituirà temporaneamente la linea 79b festiva per l’intera durata della sperimentazione
La linea transita vicino al parcheggio Fontanesi, dove è possibile lasciare l’auto: la stop è Ricasoli. Di seguito le fermate:
Direzione P.le della Basilica di Superga
2691 BASILICA DI SUPERGA CAP.
2692 GEISSER NORD
3323 GEISSER
2693 TETTI ROCCO
2694 PIAN GAMBINO
2695 VILLA CLARA
2630 STRADA SUPERGA N.101
2631 MODENA
572 RICASOLI
478 VITTORIO VENETO
571 RICASOLI
2685 SASSI CAP.
2686 STRADA SUPERGA N.90
2642 STRADA SUPERGA N.99
2687 VILLA CLARA
2688 PIAN GAMBINO
2689 TETTI ROCCO
2690 GEISSER
2691 BASILICA DI SUPERGA CAP.