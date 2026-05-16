In bus dal centro di Torino alla Basilica: da domani attivo il "Superga Express"

A partire da domani (domenica 17 maggio) GTT attiva la nuova linea bus sperimentale "Superga Express", nata per offrire a cittadini e turisti un collegamento diretto e confortevole tra il cuore della città e uno dei suoi simboli più amati.

Come funzionerà

Il nuovo servizio collegherà direttamente piazza Vittorio Veneto con il piazzale della Basilica: la sperimentazione avrà una durata di 6 mesi. Il pullman sarà operativo esclusivamente la domenica e nelle giornate festive: le corse saranno attive dalle 10 alle 18, in abbinamento agli orari di apertura del monumento religioso.

Ogni 40 minuti

I mezzi passeranno circa ogni 40 minuti, con prime partenze da piazza Vittorio alle 9.30 e da Superga alle 10.20. Le ultime corse saranno dal centro di Torino alle 19.30 e dalla basilica alle 20.20. Il Superga Express sostituirà temporaneamente la linea 79b festiva per l’intera durata della sperimentazione

La linea transita vicino al parcheggio Fontanesi, dove è possibile lasciare l’auto: la stop è Ricasoli. Di seguito le fermate:

Direzione P.le della Basilica di Superga

2691 BASILICA DI SUPERGA CAP.

2692 GEISSER NORD

3323 GEISSER

2693 TETTI ROCCO

2694 PIAN GAMBINO

2695 VILLA CLARA

2630 STRADA SUPERGA N.101

2631 MODENA

572 RICASOLI

478 VITTORIO VENETO

571 RICASOLI

2685 SASSI CAP.

2686 STRADA SUPERGA N.90

2642 STRADA SUPERGA N.99

2687 VILLA CLARA

2688 PIAN GAMBINO

2689 TETTI ROCCO

2690 GEISSER

2691 BASILICA DI SUPERGA CAP.



