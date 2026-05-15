La ‘maledizione’ delle Gallerie di Porte, stavolta ha la forma delle valvole

Quando oggi, poco prima delle 14, la Città metropolitana ha annunciato la riapertura entro la sera delle Gallerie di Porte, non sono mancate le battute. In molti si sono chiesti quando sarebbe stata la prossima chiusura. Ma non c’è stata nemmeno la possibilità di riaprirle: in fase di collaudo, le valvole dell’impianto antincendio si sono guastate e i piani sono saltati.

“La manutenzione straordinaria è stata subito avviata per sostituire la parte delle valvole che non ha tenuto. Le gallerie senza un impianto antincendio funzionante non possono essere agibili per ovvie ragioni di sicurezza. Seguiranno aggiornamenti sulla prossima tempistica della riapertura” riporta la nota della Città metropolitana.