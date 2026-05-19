Tragedia delle Maldive, recuperati due corpi dei sub italiani

Sono stati recuperati i primi due dei quattro corpi dei sub italiani individuati ieri in una grotta sottomarina alla Maldive, morti giovedì scorso durante un'immersione. Lo riferiscono fonti locali. Gli altri due corpi, come anticipato nelle scorse ore, dovrebbero essere recuperati domani.

Il corpo di Gualtieri e quello di una donna

Intanto il portavoce del governo di Malé, Mohamed Hussain Shareef, ha confermato all'Afp il recupero dei due corpi. In attesa dell'identificazione ufficiale dei corpi, le fonti locali riferiscono che uno è di Federico Gualtieri, mentre il secondo è di Monica Montefalcone. Tra le salme ancora da recuperare c'è quella della 31enne di Poirino Muriel Oddenino.

Roma, Procura indaga per omicidio colposo

Intanto, la Procura di Roma indaga per omicidio colposo in riferimento alla morte di cinque italiani alla isole Maldive avvenuta nel corso di una immersione. In base a quanto si apprende, i pm di piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia.

Gli inquirenti, che affideranno delega alle forze dell'ordine, ascolteranno anche i connazionali che erano a bordo della safari boat "Duke of York".