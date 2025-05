Strappa la collanina a un anziano e scappa in monopattino, ma poi si schianta e viene fermato: arrestato un rapinatore a Barriera di Milano

Un giovane si è schiantato mentre viaggiava a bordo di un monopattino, nel pomeriggio di ieri, ferendosi dopo aver colpito il muro di uno stabile in Barriera di Milano. Ma soprattutto dopo aver rischiato di coinvolgere alcuni pedoni nell'incidente.

E' successo nel tratto compreso tra piazza Bottesini, via Crescentino e via Malone. E a denunciare l'accaduto è l'esponente di Fratelli d'Italia in circoscrizione 6, Verangela Marino. "Le urla dell'individuo hanno attirato l'attenzione degli agenti della Polizia di Stato e i militari dell'Esercito Italiano, che hanno soccorso il giovane chiamando il 118 - scrive in un post sui social -. Poi si è scoperto che stava scappando dalle forze dell'ordine dopo aver rapinato un anziano di una collanina".



Collanina che poi è stata recuperata e restituita all'anziano, vittima dell'accaduto. "Vorrei chiedere a tutti coloro che da tempo continuano a giustificare gli atteggiamenti e i comportamenti di questi delinquenti - conclude Marino - se fosse capitato a vostro padre o a vostro nonno, sicuramente le vostre opinioni non sarebbero le stesse".