Un polo di biotecnologie e un centro sportivo per rilanciare le arcate dell'ex Moi [FOTO]

Un polo di biotecnologie e un centro sportivo: sono questi i due progetti principali per rilanciare le arcate dell'ex Moi di via Giordano Bruno. Lo ha ribadito l'assessore all'Urbanistica della Città di Torino, Paolo Mazzoleni, in risposta all'interpellanza del consigliere comunale di Torino Bellissima, Pierlucio Firrao.

Zona sud e zona nord

Le arcate aspettano di conoscere il loro futuro da 19 anni, da quando si sono concluse le olimpiadi invernali di Torino 2006. Oggi c’è un cantiere, fermo, avviato nella scorsa consiliatura e derivante da un risparmio dei Giochi Olimpici. Ma qualcosa potrebbe muoversi nei prossimi mesi. Lato sud, verso la stazione del Lingotto, è stata convolta la Compagnia di San Paolo che con il Politecnico potrebbe portare alla realizzazione di un polo di biotecnologie.

Per la parte nord (il cui committente è la Fondazione XX marzo) "abbiamo ricevuto una manifestazione d'interesse per realizzare un centro sportivo - ha raccontato Mazzoleni -. Ma siamo in attesa - a giorni (?) - di ricevere l'effettiva proposta di trasformazione. La destinazione rimarrà pubblica".

Quel che resta....

Doveva essere un simbolo di connessione e riqualificazione urbana. Oggi, però, il risultato è sotto gli occhi di tutti: un'area abbandonata, segnata da degrado e incuria. Basta percorrere via Giordano Bruno per rendersene conto. Il passaggio pedonale centrale - quello che dovrebbe condurre alla passerella olimpica - pare dimenticato. Tutto intorno, il quadro è desolante: pareti coperte da scritte vandaliche, cumuli di rifiuti sparsi qua e là, e una sensazione costante di insicurezza che accompagna chiunque si trovi a transitare in zona.

Per quanto riguarda la passerella olimpica sappiamo che un primo intervento di illuminazione temporanea è stato portato avanti da Iren Smart Solution. Imbrattato, ma finalmente funzionante, l’ascensore.

Buone notizie per il territorio

"Il blocco nord diventerà un centro sportivo recuperando uno spazio importante per la città, speriamo in tempi brevi, grazie a una manifestazione di interesse di privati - così Firrao -.

Per quanto riguarda il blocco sud si parla di un nuovo incubatore di imprese nel settore biomedico, anche se di idee nel corso di 19 anni ne abbiamo sentite tante, poi solitamente si fermano al budget".

"Una notizia davvero importante perché finalmente, pezzo dopo pezzo, cominciamo a comporre quel puzzle di interventi che potrebbero ridare vita all'ex Moi. Riempiendo spazi che hanno assoluto bisogno di rivivere" ha aggiunto il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano.