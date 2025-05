Navetta per collegare il capolinea del 4 con Stupinigi, fronte comune della politica

Un tema portato avanti con forza dalla consigliera regionale di Nichelino di AVS Valentina Cera , che ha trovato fronte comune con le altre forze della minoranza. Nei giorni scorsi si era dichiarato favorevole già Alberto Unia del M5S , oggi anche Laura Pompeo del Pd si è detta d'accordo: " E' fondamentale il tema dei collegamenti tra Torino e la Palazzina di Caccia di Stupinigi, patrimonio storico e culturale di inestimabile valore, non solo per il Piemonte ma per l'intero Paese".

Pompeo ha insistito sulla importanza di “avviare uno studio di fattibilità per il prolungamento della linea tranviaria numero 4, valutando costi, benefici e tempi di realizzazione dell'opera. In questo quadro si potrebbero, inoltre, prendere in considerazione eventuali percorsi preesistenti, come quello della vecchia tranvia Torino-Piobesi. In passato, la tranvia Torino-Piobesi collegava direttamente la città a Stupinigi, un servizio dismesso nel 1956”, ha aggiunto.