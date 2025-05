Principio di incendio in uno stabile di strada Lanzo: momenti di paura

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 19 maggio, a causa di un incendio che si è sviluppato nei piani alti di uno stabile al 124 di strada Lanzo.

Intervenuti Polizia e Vigili del fuoco

Sul posto sono prontamente intervenuti Vigili del fuoco e Polizia di Stato, che hanno dovuto calmare un uomo che aveva dato in escandescenza, temendo ci fossero feriti o intossicati. Pare che fortunatamente non vi siano state conseguenze per le persone, tanto è vero che il palazzo non è stato evacuato.