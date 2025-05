Lite all'uscita da scuola finisce a coltellate: feriti due studenti

Una lite tra studenti stava per finire in tragedia: la rissa che ne è seguita si è infatti conclusa con un accoltellamento. E' accaduto venerdì intorno alle 14 all'uscita dalla Casa di Carità Arti e Mestieri di corso Benedetto Brin 26, nel quartiere Borgo Vittoria.

Due i ragazzi rimasti feriti: un 18enne di origine senegalese e un 16enne di origine egiziana: entrambi sono stati trasportati in ospedale, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita. Il primo è stato raggiunto da una coltellata al gluteo destro ed è stato soccorso in codice verde all'ospedale San Giovanni Bosco. Il secondo, ferito alla schiena, si è recato autonomamente alle Molinette per farsi medicare.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, tutto sarebbe nato da uno scontro tra i due durante una partita di calcio all’interno dell’istituto. La tensione sarebbe poi esplosa una volta fuori dalla scuola, davanti all’ingresso, dove sarebbe nata una zuffa che ha coinvolto anche altri studenti.

Sul posto sono intervenute le volanti dell’UPGSP e una pattuglia del commissariato Barriera di Milano. Gli agenti hanno avviato subito le indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità. Al momento, il 16enne risulta essere il presunto autore dell’accoltellamento, ma le verifiche sono ancora in corso. Da chiarire anche la posizione di altri ragazzi, che sarebbero fuggiti subito dopo la rissa.