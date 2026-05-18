Salone del Libro dei record: 254 mila gli ingressi della 38esima edizione, con boom di studenti

Si chiude con 254 mila ingressi la 38esima edizione del Salone del Libro di Torino. Ad annunciarlo è Piero Crocenzi, ad del Salone del Libro: “Quest’anno abbiamo avuto il 25% in più di scuole quest’anno e forse è il record più alto di studenti che sia passato al Salone. Il 24% dei visitatori che hanno acquistato i biglietti online è under 25, il 28% under 35. Il 63% è under 45”.

L’appuntamento con la 39^ edizione è il prossimo anno dal 13 al 17 maggio 2027. Il Lazio sarà la regione ospite, mentre la letteratura ospite sarà quella Catalana.

Oggi è l’ultimo giorno del primo triennio della direttrice, Annalena Benini, che condurrà la kermesse fino al 2029: “Un Salone senza polemiche forse non si era mai visto. Credo che abbia permesso a tutti di vedere cosa è il Salone: un posto speciale, un posto felice, un’eccezionale e variegata offerta di incontri di libri, di pagine, di idee, di case editrici diverse, ma anche di risate, di musica, di cinema e quindi di arte. ‘Nell’arte è la coscienza del mondo’, ha detto ieri Vittorio Sgarbi, mentre Nicola Crocetti e Jovanotti si sono commossi sui versi ‘Sempre devi avere in mente Itaca, raggiungerla sia il tuo pensiero costante’. Credo che il Salone sia la dimostrazione che il mondo salvato dai ragazzini non è solo una questione anagrafica, possiamo esserlo anche noi, finché conserviamo la giovinezza della curiosità. Il salone che abbiamo sognato, progettato è finito ed è stato stupendo”.

Il futuro della location

“Abbiamo ancora un anno di contratto e vogliamo cercare di prorogarlo - commenta Silvio Viale, presidente di Torino, La città del Libro riferendosi al futuro della location per la kermesse che da anni è negli spazi del Lingotto Fiere di GL Events-. Per il nostro prossimo triennio vogliamo capire quali sono le progettualità condivise con le istituzioni che vogliamo portare avanti insieme. Ne parleremo in autunno”.

Gli altri numeri

Per il Salone Off sono stati 1100 gli appuntamenti in quasi 400 spazi coinvolti con presenza di circa 50 mila persone. Al Rights Center, 480 operatori da 39 paesi hanno svolto 4000 mila appuntamenti. 2100 le persone con disabilità accreditate. Aumentano i giovani, le scuole hanno infatti visto 34 mila persone tra insegnanti e studenti (+25%). Con due giorni, raddoppiano i numeri del Romance Pop up 6,500 visitatrici e visitatori. Il 40% delle sale ha registrato il sold out, con 132 mila visitatori in sala. Dal 2024 aumentati del 66% gli abbonamenti. 62% fuori Torino, 41% da fuori del Piemonte. In linea con l’anno scorso, il 95% degli acquisti dei ticket è avvenuto online.

I commenti

“Al di la di ogni aspettativa. I ragazzini ci hanno dimostrato che volevano essere presenti e partecipi dell’evento, un bel segnale per il mondo che verrà” Giulio Biino, presidente Fondazione Circolo dei lettori

“Momento di tirare le somme, Salone partecipato, con un lavoro fatto insieme, è la cultura che unisce. Il Salone del libro è il luogo in cui si comunica in modo immateriale” commenta l’assessore regionale alla cultura, Marina Chiarelli.

“Momento che ci coinvolge e ci sconvolge. Questo momento in cui si rallenta, la città prende il suo ritmo” aggiunge l’assessore comunale ai grandi eventi, Mimmo Caretta.