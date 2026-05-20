Contratti a distanza e design delle interfacce: dal pulsante di recesso al divieto di dark pattern

L’inasprimento delle regole europee sul recesso digitale e la repressione dei dark pattern segna un cambio di passo molto concreto per chi progetta, vende e gestisce servizi online, perché l’interfaccia non viene più considerata un semplice parte del design ma un vero luogo giuridico in cui si gioca l’equilibrio tra libertà contrattuale del consumatore e strategie commerciali del professionista.

Il diritto di ripensamento così non si esaurisce nella formula “14 giorni per recedere”, ma viene ricondotto a modalità tecniche chiare e verificabili, mentre il divieto di interfacce manipolative assume un contenuto sempre più definito grazie all’intervento delle autorità e alla casistica sanzionatoria.

Diritto di recesso digitale e pulsante di ripensamento

La Direttiva (UE) 2023/2673 interviene sul diritto di recesso nei contratti a distanza, spostando l’attenzione dal solo contenuto informativo alla concreta fruibilità del recesso all’interno delle interfacce digitali.

Il legislatore prende atto che, nel contesto digitale, la mera presenza di una clausola contrattuale o di un modulo non è sufficiente a garantire un effettivo potere di ripensamento, se l’utente non trova un percorso chiaro e immediato per esercitarlo durante l’esperienza d’uso.

Al centro della novità è l’obbligo, per professionisti che concludono contratti online, di inserire una funzione di recesso facilmente accessibile, spesso definita come un pulsante o comando chiaramente etichettato, posizionato in modo non occulto e raggiungibile senza passaggi inutilmente complessi.

La formulazione tipica proposta è “recedere dal contratto qui”, ma ciò che conta è la riconoscibilità: l’utente deve comprendere immediatamente che, attraverso quell’elemento dell’interfaccia, può sciogliere il vincolo contrattuale entro i termini previsti.

La disciplina richiede inoltre che, una volta esercitato il recesso digitale, il professionista invii senza ritardo una conferma della ricezione su un supporto durevole, tipicamente via e-mail o in area riservata, in modo da cristallizzare sia il momento in cui il diritto è stato esercitato, sia il contenuto della dichiarazione.

Questo passaggio ha una valenza probatoria importante: in caso di contenzioso, la traccia documentale del recesso e della sua conferma consente di delimitare con precisione termini, obblighi di rimborso e cessazione delle prestazioni.

Questo passaggio ha una valenza probatoria importante: in caso di contenzioso, la traccia documentale del recesso e della sua conferma consente di delimitare con precisione termini, obblighi di rimborso e cessazione delle prestazioni.

Come osserva l’avvocato dello studio Polimeni.Legal Angela Lo Giudice, «l’introduzione di un meccanismo di recesso digitale chiaramente individuabile nelle interfacce oltre a rappresentare un affinamento del quadro normativo, è il segnale di una diversa attenzione al modo in cui i contratti vengono effettivamente gestiti sulle piattaforme. Per i professionisti che operano online questo significa che design, flussi di navigazione e logiche di persuasione commerciale devono essere rivisti in chiave giuridica, perché pratiche che ostacolano la disdetta o rendono opaco il ripensamento non vengono più lette come scelte di marketing aggressive, bensì come condotte suscettibili di rilievo sanzionatorio e di contenzioso strutturato».

Per le imprese, la conseguenza operativa è duplice: da un lato, occorre ridisegnare i flussi digitali per rispettare gli standard di “facile accessibilità”; dall’altro, è necessario integrare sistemi di logging e archiviazione che garantiscano la conservazione delle prove di recesso, così da poterle esibire in caso di contestazioni o richieste da parte delle autorità di vigilanza.

Dark pattern come pratiche commerciali scorrette

Parallelamente al rafforzamento del recesso digitale, cresce l’attenzione regolatoria verso i dark pattern, ossia quelle scelte di design delle interfacce che, anziché limitarsi a presentare opzioni neutrali, guidano in modo surrettizio l’utente verso decisioni che non avrebbe assunto in condizioni di piena trasparenza.

Rientrano in questa categoria, ad esempio, percorsi di recesso eccessivamente frammentati, messaggi fuorvianti sulle conseguenze della disdetta, opzioni pre‑selezionate a favore del professionista, uso di grafica e colori per far “sparire” il pulsante di annullamento.

L’AGCM, in più occasioni, ha qualificato tali condotte come pratiche commerciali scorrette, in particolare quando la struttura dell’interfaccia ostacola l’esercizio del recesso o induce l’utente a compiere scelte economiche non pienamente consapevoli.

Il caso eDreams, concluso con una sanzione di 9 milioni di euro, è emblematico: l’Autorità ha contestato, tra l’altro, modalità ingannevoli di presentazione dei servizi e difficoltà operative nella gestione delle cancellazioni, con un impianto motivazionale che mostra chiaramente come l’analisi si concentri anche sul design e non solo sul dato testuale.

L’orientamento europeo va nella stessa direzione, con iniziative volte a rendere illegali le pratiche manipolative che sfruttano bias cognitivi e asimmetrie informative per aumentare conversioni, trattenere abbonati o raccogliere dati oltre lo stretto necessario.

A livello di sistema, ciò significa che le scelte di UX e UI cessano di essere un territorio grigio: il professionista può vedersi contestare non solo ciò che scrive nei contratti, ma anche il modo in cui struttura percorsi, pulsanti, notifiche e impostazioni predefinite.

La conseguenza è l’urgenza di attivare un dialogo strutturato fra team legale, product, design e marketing, in modo che le logiche di persuasione commerciale non sfocino in manipolazione giuridicamente rilevante.

L’adozione di linee guida interne sui dark pattern, con esempi concreti di pattern vietati e alternative conformi, diventa una buona pratica di governance, utile anche in una prospettiva difensiva.

Nuove regole nei servizi finanziari online

Una delle aree dove la disciplina sul recesso digitale e il contrasto ai dark pattern manifesta un’evoluzione più evidente è quella dei servizi finanziari offerti a distanza, settore tradizionalmente caratterizzato da prodotti complessi e da un forte squilibrio informativo tra professionista e consumatore.

Le regole rafforzano l’esigenza che il consumatore, una volta sottoscritto il contratto online, disponga di strumenti intuitivi per recedere, senza ostacoli tecnici o percorsi opachi.

La funzione di recesso digitale non può essere sepolta in sottosezioni difficilmente accessibili dell’area riservata, né subordinata a passaggi non necessari, come la necessità di contattare un call center o inviare moduli cartacei, se il contratto è stato concluso interamente online.

Il principio è chiaro: il canale di sottoscrizione e il canale di recesso devono essere quantomeno simmetrici, e l’esperienza digitale deve consentire una gestione completa del rapporto.

Le nuove regole spingono anche verso una maggiore trasparenza nella rappresentazione delle opzioni di rinnovo, upgrade e downgrade, evitando che il consumatore venga indotto a proseguire un rapporto che non desidera per effetto di impostazioni predefinite poco visibili o messaggi fuorvianti sulle conseguenze economiche della disdetta.

Dal punto di vista operativo, gli intermediari devono rivedere interfacce di home banking, app di gestione investimenti e piattaforme di sottoscrizione prodotti, inserendo pulsanti di recesso chiari, percorsi di conferma non dilatati e informative sintetiche ma precise sugli effetti dello scioglimento del contratto.

La documentazione di tali scelte, in ottica di accountability, assume un peso crescente nella relazione con autorità di vigilanza e organismi ADR.

Meccanismi di risoluzione alternativa (ADR) per recesso e dark pattern

Accanto alla disciplina sostanziale, il legislatore europeo insiste sulla disponibilità di meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) accessibili, rapidi e a basso costo, come strumento privilegiato per dirimere conflitti relativi all’esercizio del recesso o all’utilizzo di interfacce ingannevoli.

L’obiettivo è evitare che l’unica via praticabile per il consumatore sia il ricorso giudiziale, spesso poco proporzionato rispetto al valore economico della controversia.

Gli organismi ADR, spesso operativi anche in modalità totalmente online, consentono al consumatore di contestare la mancata possibilità di esercitare il recesso, l’inefficacia del pulsante digitale, l’assenza di conferma su supporto durevole o la presenza di dark pattern che abbiano inciso sulla sua decisione.

Per il professionista, questo implica non solo la necessità di informare correttamente sui canali ADR disponibili, ma anche di predisporre internamente procedure e figure incaricate di gestire tali procedimenti in modo coordinato.

La crescente attenzione delle autorità di vigilanza a questi strumenti induce le imprese a considerare l’ADR non come un fastidio, bensì come una valvola di sfogo regolata che può contenere la conflittualità e anticipare il rischio di sanzioni più gravi.

Una gestione trasparente e collaborativa delle controversie, con disponibilità a correggere interfacce e processi quando emergono criticità, diventa parte integrante di una strategia di conformità evoluta.

Alla luce di questo quadro, l’adeguamento ai nuovi standard sul recesso digitale e sui dark pattern richiede un lavoro che va oltre la revisione delle condizioni generali di contratto: occorre ripensare i percorsi utente, progettare pulsanti e funzioni di recesso come elementi centrali del rapporto digitale e integrare, nei processi interni, la capacità di gestire in modo strutturato contenziosi e rilievi che nascono direttamente dall’esperienza dell’utente nell’interfaccia.





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