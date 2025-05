Dalle Valli a Pinerolo: violenta grandinata nel Pinerolese

Dalle vallate alla città di Pinerolo, nel primo pomeriggio, una violenta grandinata ha colpito il Pinerolese, con chicchi anche grandi come noci, che hanno fatto danni nell’agricoltura e alle auto parcheggiate in strada o in transito. La grandine ha imbiancato certe strade, come fosse inverno, ma è stata accompagnata da intense piogge che si sommano a quelle registrate nella giornata di martedì. Al momento è stata risparmiata gran parte della pianura.