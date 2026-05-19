Rimesse per servizi di noleggio con conducente: via libera dalla seconda Commissione regionale

In seconda Commissione, presieduta da Mauro Fava, l’assessore Marco Gabusi ha presentato il disegno di legge 119 “Ulteriori modifiche alla legge regionale 24 del 1995 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada).

Si tratta essenzialmente delle regole per i servizi taxi e di noleggio con conducente e si colloca in un contesto di crescente domanda di trasporto flessibile. La Provincia o la Città metropolitana autorizzano normalmente l’apertura di rimesse per i mezzi delle aziende di noleggio con conducente, in determinati ambiti in cui è suddiviso il territorio.

Lo scopo della normativa prevede una limitazione per l’apertura di ulteriori rimesse di ricovero e punto di partenza dei mezzi, oltre quella già esistente: qualora un’azienda di noleggio intenda avere quindi un secondo o terzo garage, questo deve essere all’interno dell’ambito territoriale dove è già stata autorizzata la prima rimessa.

Tali locali devono comunque rispettare le normative antincendio e il testo unico sulla sicurezza sul lavoro ed essere dotate di adeguati spazi per i servizi igienici ad uso esclusivo del personale. La Commissione ha stabilito di svolgere consultazioni online con termine entro il 10 giugno ed ha trasmesso il disegno di legge al Cal.