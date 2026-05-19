Elezioni Venaria Reale 2026: Andrea Accorsi guida la svolta civica per restituire il Comune ai cittadini

La partita per le comunali all'ombra della Reggia è entrata nel vivo. Il prossimo 24 e 25 maggio, i cittadini di Venaria Reale saranno chiamati alle urne per compiere una scelta decisiva per il futuro della comunità. In un contesto in cui l'astensionismo rischia di soffocare la democrazia, l'appello del candidato sindaco della Coalizione Civica Venariese 2026, Andrea Accorsi, è chiaro e perentorio: "Non restare a casa".

Il voto non è solo una formalità, ma un diritto fondamentale conquistato attraverso sacrifici, battaglie democratiche e partecipazione attiva. Rinunciare a questo diritto significa permettere ad altri di decidere, lasciando il destino di Venaria in mano a dinamiche lontane dalle reali necessità del territorio.

Un percorso nato dal territorio e in continua crescita

La candidatura di Andrea Accorsi non nasce dal giorno alla notte, ma è il coronamento di un cammino programmatico e inclusivo iniziato da lontano. Come raccontato dalle colonne di Venaria24, il progetto senza partiti ha preso forma fin dalla primavera del 2025, ponendosi come un'alternativa concreta e costruttiva per la città.

Nel corso dei mesi, questa proposta ha dimostrato una straordinaria capacità di attrazione: ad ottobre 2025 la coalizione ha registrato un importante allargamento, accogliendo nuove forze civiche, professionisti, associazioni e cittadini desiderosi di portare idee fresche per una città più vicina alla gente. Questo percorso di ascolto e progressiva aggregazione ha trovato la sua naturale sintesi a novembre, con l'ufficializzazione di Andrea Accorsi come guida della coalizione per la sfida del 2026.

"No a tutti i partiti": la vera alternativa civica

La caratteristica distintiva della mozione di Andrea Accorsi è la sua totale indipendenza. Lo slogan che accompagna la campagna parla chiaro: "No a tutti i partiti politici". Si tratta di una candidatura interamente civica, libera da imposizioni esterne, vincoli di segreteria o logiche di spartizione.

Oggi, molti elettori si chiedono quale sia la reale differenza tra i blocchi tradizionali di destra e sinistra. La risposta arriva dai fatti d'attualità nazionale e locale, come il caso emblematico di Valle Piano richiamato dallo stesso Accorsi, dove partiti teoricamente opposti come Fratelli d'Italia, Lega e Partito Democratico si trovano a governare insieme. Di fronte a questa progressiva perdita di identità della politica tradizionale, il progetto senza partiti rappresenta l'unica vera alternativa coerente: una coalizione dove l'unico interesse in gioco è il bene di Venaria Reale.

Il Programma 2026: rimettere al centro le persone

Il programma elettorale della coalizione si sviluppa attorno a un principio cardine: restituire la città ai suoi legittimi proprietari, ovvero i cittadini e chi vive il territorio quotidianamente.

I punti principali sono tre:

- Il primo riguarda il taglio delle indennità di funzione (stipendi) di Sindaco e Assessori, ridotte del 30%. Questa misura genererà un fondo di circa 55 mila euro da destinare ai cittadini di Venaria che oggi fanno sempre più fatica ad arrivare a fine mese.

- Il secondo punto riguarda le strisce blu: i cittadini venariesi non pagheranno più per parcheggiare nella propria città. La sosta a pagamento resterà solo nelle aree a maggiore afflusso turistico e commerciale, come viale Buridani, il centro storico e il quartiere Gallo Praile durante eventi, concerti e partite all’Allianz Stadium, dove sarà giusto che a pagare siano visitatori e spettatori, non i residenti.

- Il terzo punto riguarda la cura e il rilancio dei quartieri, tutti considerati parte centrale della città: manutenzione costante del verde attraverso un contratto quinquennale con una società esterna, rilancio del commercio di prossimità tramite eventi diffusi nei quartieri, e una riqualificazione complessiva della pulizia e della gestione del territorio insieme a CIDIU. L’obiettivo, anche alla luce del calo demografico, è ottenere una riduzione della TARI oppure valutare un cambio di consorzio nel caso in cui non vengano garantite tariffe più eque.

Come votare per Andrea Accorsi

Scegliere il cambiamento è semplice. Sulla scheda elettorale di colore azzurro basterà tracciare una croce sul nome di ANDREA ACCORSI (candidato alla carica di Sindaco) o sul simbolo di una delle liste civiche collegate che sostengono la sua candidatura.

Il 24 e 25 maggio riprenditi il futuro della tua città. Vota Andrea Accorsi Sindaco – Per una Venaria Reale libera, civica e vicina ai cittadini.